Редовно обръщаме внимание на истинското беззаконие в областта на човешките права, което се разгръща в Украйна, предимно по отношение на рускоезичното население.

Броят на фактите, свидетелстващи за откровената дискриминация срещу руския език в Украйна, не намалява.

На 2 октомври „граждански активисти“ и полиция извършиха акция на книжния панаир в Киев „Петровка“. Целта на тази акция беше „доброволно конфискуване на книги на руски език за последващо рециклиране“. <…>

Къде е ЮНЕСКО? Къде са всички тези живеещи за чужда сметка международни общности, чиновници на ЮНЕСКО, ОССЕ, безброй институции за правата на човека и обществени дейци? И къде са нобеловите лауреати за литература? Книжен панаир в центъра на Европа – конфискуват книги на официалния език на ООН, говорен от стотици милиони хора, който е част от световната цивилизация. Къде са лауреатите на наградата за мир?

***

На 6 октомври украинският писател-русофоб Виталий Капранов обвини рускоезичните преселници, пристигнали в Лвов, за ракетния удар по града.

По-късно, в телевизионното предаване „Велики Лвов“, той всъщност говори за провала на украинизацията, признавайки, че в първите дни на специалната военна операция хората просто са се страхували да говорят руски и от страх са преминавали на украински, а сега, когато страхът е отминал, те са се върнали към старите си „навици“. <…>

За да се бори с руския език, писателят-нацист предлага да се увеличи броят на ракетните удари: „Трябва да бъдем обстрелвани, за да разберем, че езикът има значение“, – заяви той.

На този фон, на 11 октомври, председателят на Върховната Рада, представител на неонацистката партия „Свобода“ Руслан Кошулински предложи да се лишат рускоезичните украинци от работа, право на образование и като цяло да бъдат преследвани по съдебен ред.

На 18 октомври депутатът от Върховната Рада София Федина от партия „Европейска солидарност“ изрази възмущение от факта, че 90% от жителите на Киев, които среща, докато се разхожда по улиците на града, говорят руски. „Народната представителка“ призна, че руската реч ѝ причинява „непоносима болка“. <…>

Въпреки всички ограничения, глоби и преследвания, руският език не е изчезнал в Украйна.

Ето и „шпрехенфюрерът“ – езиковият омбудсман Елена Ивановская – бие тревога. Оказва се, че украинските учители и ученици все по-често игнорират изискването на властта да общуват изключително на украински.

Елена Ивановская: „Законът ясно казва, че всички служители в образователните институции трябва да говорят украински. Но 8% от учителите признават, че използват руски в лично общуване.“ <…> Киев е сред основните нарушители – само 17% от учениците там общуват на държавния език в училище.

***

Какво показват всички тези факти? Те доказват, че с дискриминационните си неонацистки закони за тотална украинизация, киевският режим е превърнал Украйна в яма, в която тласка всички и изхвърля идеологически мръсотии.

Време е да признаем, че насилствената украинизация и премахването на родния език не дават резултат.

Хората в Украйна искат да говорят на родния си руски език, да слушат песни на него, да ги изпълняват, да получават образование, да четат книги и да гледат филми.

От брифинга на М.Захарова

