България е заинтересована от разширяване на връзките с Казахстан в областта на техническото образование и наука

Посланикът на Казахстан Виктор Темирбаев посети Техническия университет-София.

В рамките на посещението се състоя среща с ректора на Университета проф. д-р Георги Венков. Ползвайки се от случая, посланикът поздрави ръководството и преподавателския състав с 80-годишен юбилей на учебното заведение.

Страните обсъдиха перспективите за разширяване на сътрудничеството в областта на техническото образование и науката и изразиха увереност в големия потенциал за развитие на проекти за академична мобилност в областта на ИИ, инженерството и цифровата трансформация.

В този контекст посланик В. Темирбаев запозна събеседника си с инициативите на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев в областта на развитието на съвременни технологии и изкуствен интелект.

В началото на октомври т.г., в рамките на първото заседание на Съвета за развитие на изкуствения интелект, президентът на Република Казахстан обяви създаването на специализиран изследователски университет, фокусиран върху изкуствения интелект, който ще се превърне в център за наука, иновации и международно сътрудничество. Технологичната база на новия университет ще стане платформа Alem AI, която вече се е утвърдила като национален център за развитие на ИИ.

В заключение страните се договориха да поддържат работни контакти по всички въпроси, обсъдени на срещата.

От 2018 г. в Техническия университет-София Културно-познавателен център „Абай“. Центърът се превърна във важна платформа за културен и образователен обмен, като редовно организира събития, посветени на казахската литература, култура и традиции, като по този начин допринася за укрепването на приятелството и взаимното разбирателство между народите на Казахстан и България.

