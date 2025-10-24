Дипломацията на Ердоган в Персийския залив дава резултати: подписано е ключово споразумение за медиите и комуникациите с Оман

Според изявление, публикувано от Дирекцията за комуникации на Турция, Турция и Оман подписаха 16 споразумения, включително едно за сътрудничество в областта на медиите и комуникациите.

Изявление на турския министър на комуникациите Дюран относно посещението на президента Ердоган в Персийския залив:

Турският министър на комуникациите Бурханеттин Дюран заяви: „Тези посещения за пореден път са конкретно отражение на ориентираната към мир и сътрудничество външна политика на Турция, която под далновидното ръководство на нашия президент продължава да укрепва мостовете на приятелството.“

В публикация в профила си в NSosyal, директорът на Дирекцията за комуникации Бурханетин Дюран коментира официалната обиколка на президента Реджеп Тайип Ердоган в Кувейт, Катар и Оман.

Директорът на Дирекцията за комуникации Дюран подчерта, че официалните посещения на президента Ердоган в приятелските и братски страни Кувейт, Катар и Оман, по покана на неговите колеги, са дали нов импулс на регионалната визия на Турция.

Ръководителят на отдела за комуникации Дюран отбеляза, че посещенията са предоставили възможност да се обсъдят двустранните отношения във всичките им измерения и да се предприемат важни стъпки за задълбочаване на сътрудничеството в областта на търговията, енергетиката, отбранителната промишленост и инвестициите, като същевременно се постигне силен консенсус по отношение на регионалния мир, стабилността и общите цели.

Подчертавайки, че по време на срещите са били обсъдени и наболели международни проблеми, включително хуманитарната криза в Газа, териториалната цялост на Сирия и установяването на глобална справедливост, ръководителят на отдела за комуникации Дюран подчерта, че дипломацията на Турция, основана на мир, съвест и справедливост, е била силно подчертана по време на преговорите.

Ръководителят на отдела за комуникации Дюран заключи: „Различните споразумения, подписани под ръководството на нашия президент, допълнително укрепиха стратегическото партньорство на Турция с държавите от Персийския залив, отваряйки нова страница на взаимно доверие и солидарност. Тези посещения отново са осезаемо отражение на ориентираната към мир и сътрудничество външна политика на Турция, която под далновидното ръководство на нашия президент продължава да укрепва мостовете на приятелството.“

Турция и Оман подписаха 16 споразумения, включително ключово споразумение за сътрудничество в областта на медиите и комуникациите между Дирекцията за комуникации на турското президентство и Министерството на информацията на Султаната на Оман.

Бяха подписани споразумения между Турция и Оман в широк спектър от области, включително създаване на координационен съвет, военно сътрудничество, отбранителна промишленост, минно дело и енергетика, както и премахване на визи.

Церемонията по подписването на споразуменията между двете страни се състоя след срещата между делегациите, съпредседателствана от президента Реджеп Тайип Ердоган и султан Хайтам бин Тарик от Оман в двореца Ал Алам.

Първоначално „Съвместната декларация за създаване на координационен съвет между правителството на Република Турция и Султаната Оман“ беше подписана от министъра на външните работи на Оман, Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд Албусаиди, и министъра на външните работи, Хакан Фидан. „Съвместната декларация за премахване на визите за обикновени паспорти“ също беше подписана от Албусаиди и Фидан.

„Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на минното дело и критичните минерали между Министерството на енергетиката и минералите на Султаната Оман и Министерството на енергетиката и природните ресурси на Република Турция“ беше подписан между министъра на енергетиката и минералите на Оман, Салим бин Насер Ал Ауфи, и министъра на енергетиката и природните ресурси, Алпарслан Байрактар.

„Меморандум за разбирателство за военно сътрудничество между Министерството на националната отбрана на Република Турция и Министерството на отбраната на Султаната Оман“ беше подписан от генералния секретар на Министерството на отбраната на Оман Мохамед бин Насер Ал Зааби и министъра на националната отбрана Яшар Гюлер.

„Меморандум за разбирателство за индустриално сътрудничество между Министерството на промишлеността и технологиите на Република Турция и Министерството на търговията, промишлеността и насърчаването на инвестициите на Султаната Оман“ и „Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите между Министерството на промишлеността и технологиите на Република Турция и Министерството на висшето образование, изследвания и иновации на Султаната Оман“ бяха подписани от министъра на търговията, промишлеността и насърчаването на инвестициите на Оман, Кайс бин Мохамед Ал Юсеф, и министъра на промишлеността и технологиите, Мехмет Фатих Кацир.

„Меморандум за разбирателство за защита на конкуренцията и предотвратяване на монополи между Комисията за защита на конкуренцията на Република Турция и Министерството на търговията, промишлеността и насърчаването на инвестициите на Султаната Оман“ беше подписан от министъра на търговията, промишлеността и насърчаването на инвестициите на Оман, Кайс бин Мохамед Ал Юсеф, и министъра на търговията, Омер Болат.

„Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на медиите и комуникациите между Дирекцията за комуникации на президентството и Министерството на информацията на Султаната Оман“ беше подписан от министъра на информацията на Оман Абдула бин Насер Ал-Хараси и от ръководителя на комуникациите на президентството Бурханеттин Дуран.

„Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на отбранителната промишленост между Секретариата на отбранителната промишленост на правителството на Република Турция и Министерството на отбраната на Султаната Оман“ беше подписан от генералния секретар на Министерството на отбраната на Оман, Ал Зааби, и секретаря на отбранителната промишленост, Халук Гьоргюн.

„Меморандумът за стратегическо сътрудничество между Турския фонд за благосъстояние (TVF) и Инвестиционната агенция на Оман“ беше подписан от председателя на Инвестиционната агенция на Оман Абдулсалам бин Мохамед Ал Муршиди и главния изпълнителен директор на TVF Салим Арда Ермут.

„Споразумението за капиталово участие между Amber Limited и OYAK“, „Споразумение за капиталово участие между Узбекско-Оманската инвестиционна компания и OYAK“, „Споразумение за сътрудничество между Nitaj-Oman Food Investment Holding и OYAK Food and Agriculture Holding“ и „Споразумение за сътрудничество между Innovance Information Technologies и Оманската телекомуникационна компания“ бяха подписани от председателя на Оманската инвестиционна агенция, Ал Муршиди, и главния изпълнителен директор на OYAK, Мурат Ялчинtaş.

„Споразумението за сътрудничество относно разпределението на земя за строителството и експлоатацията на образователни институции за фондация Türkiye Maarif между правителството на Република Турция и правителството на Султаната Оман“ беше подписано от министъра на жилищното строителство и градското планиране на Оман, Халфан бин Саид Ал Шуели, и председателя на фондация Türkiye Maarif, Махмут Оздил.

„Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на минното дело и критичните минерали между Министерството на енергетиката и минералите на Султаната Оман и Министерството на енергетиката и природните ресурси на Република Турция“ беше подписано от главния изпълнителен директор на Oman Sinan Advanced Industries, Маджид Ал Хинаи, и президента и главния изпълнителен директор на Aselsan, Ахмет Акьол.

Междувременно, ръководителят на комуникациите Дюран сподели публикация в своя профил в социалните медии относно подписаното споразумение в областта на комуникациите.

В изявлението си ръководителят на комуникациите Дюран каза:

Днес, в присъствието на нашия президент Реджеп Тайип Ердоган и султан Хайтам бин Тарик Ал Саид от Оман, подписахме „Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на медиите и комуникациите между Дирекцията за комуникации на президентството на Република Турция и Министерството на информацията на Султаната Оман“ заедно с министъра на информацията на Султаната Оман, д-р Абдула Ал Хараси.

Надявам се, че това меморандум за разбирателство, което има за цел да установи по-тесни комуникационни връзки между институциите чрез засилване на обмена на информация, опит и технологии в областта на медиите, информацията и публичната дипломация между двете приятелски и братски страни, Турция и Оман, ще бъде благоприятно.

Вярвам, че това сътрудничество ще укрепи точните, надеждни и многоизмерни информационни дейности между двете страни и ще допринесе за по-нататъшното задълбочаване на културното взаимодействие и общите ценности.“

Facebook

Twitter



Shares