Няма да умрете сами с котките си …

Но със сигурност ще умрете сами!

Както сами сте сте родили!

Кой ще ви е компания по пътя си решавате!

Повечето хора вместо котки избират да умрат сами с неправилния за тях партньор само защото примерно не им се гледат котки!

Просто мързи ги да си вземат котка че и по нея си има работа и избират някакво движещо се същество

Доказано е че едва 10% от хората на планетата са с правилния за тях партньор и успяват да открият дългосрочно такъв

Така че всичко друго е компромисен вариант и всеки е в компромис

Въпросът е не в сам, с котки, с кучета или човек а с какво ти е поносимо да направиш компромис и колко си издържлив !

Ако не си издържлив, не ти се гледат котки и не правиш приятни компромиси си сам но не си зле. Защото имаш ползи !

Винаги имаш ползи … дори да си сам !

Ако намаше полза щеше да си с котки или партньор

С обич – Десислава Илиева!!

Facebook

Twitter



Shares