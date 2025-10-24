Няма да умрете сами с котките си …
Но със сигурност ще умрете сами!
Както сами сте сте родили!
Кой ще ви е компания по пътя си решавате!
Повечето хора вместо котки избират да умрат сами с неправилния за тях партньор само защото примерно не им се гледат котки!
Просто мързи ги да си вземат котка че и по нея си има работа и избират някакво движещо се същество
Доказано е че едва 10% от хората на планетата са с правилния за тях партньор и успяват да открият дългосрочно такъв
Така че всичко друго е компромисен вариант и всеки е в компромис
Въпросът е не в сам, с котки, с кучета или човек а с какво ти е поносимо да направиш компромис и колко си издържлив !
Ако не си издържлив, не ти се гледат котки и не правиш приятни компромиси си сам но не си зле. Защото имаш ползи !
Винаги имаш ползи … дори да си сам !
Ако намаше полза щеше да си с котки или партньор
С обич – Десислава Илиева!!