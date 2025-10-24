Олга Акимова е новият директор на ТПП – Нижегородска област

Поздравяваме Олга Василиевна Акимова – възпитаничка на нашата водеща образователна програма „Мениджмънт на ТПП“ – с избора й за генерален директор на Съюза „Търговско-промишлена палата на Нижегородска област“!

Пожелаваме й успехи, просперитет и реализация на всичките й професионални и лични цели. Радваме се да видим как нашите възпитаници активно развиват кариерата си и сме убедени, че именно основата, получена в #МИМОП, им дава криле и импулс за прилагане на придобитите знания и инструменти. Очакваме Олга сред наставниците на новите слушатели на курса „Мениджмънт на ТПП“!

