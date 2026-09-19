Пилешкото месо не е трудно за приготвяне, но лесно губи сочността си, ако го държим прекалено дълго на огъня.

1. Изравнете дебелината.

Неравномерното парче се готви неравномерно. Докато дебелата част стане готова, тънката вече може да е суха.

2. Подсушете месото.

Така получаваме по-добро запичане.

3. Загрейте тигана предварително.

Добрата начална температура помага за образуването на апетитна коричка.

4. Не го местете постоянно.

Оставете месото да се запече, преди да го обърнете.

5. Не го гответе повече от необходимото.

Пилешките гърди са сравнително постни и бързо губят влага при прекалено дълго готвене.

6. Оставете го да почине за няколко минути.

Не режете месото веднага след свалянето му от огъня.

Марината или кратко овкусяване предварително също могат да помогнат, но най-важният фактор остава контролът върху времето и температурата.

Текст: Жаклин Златанова

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