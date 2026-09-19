Разликата между течен жълтък и напълно сварено яйце е само няколко минути.

Варенето на яйца изглежда елементарно, докато не поискаме всеки път да получаваме един и същ резултат.

За по-голяма предвидимост можем внимателно да поставим яйцата във вряща вода и тогава да започнем да отчитаме времето.

Около 6 минути обикновено дават мек, течен жълтък.

При 7–8 минути центърът става по-кремообразен и плътен.

Около 9 минути получаваме почти напълно стегнат жълтък.

При 10–12 минути яйцето вече е твърдо сварено.

Точният резултат зависи и от размера на яйцето и температурата му преди варене.

След това е полезно да го поставим в студена вода. Така спираме остатъчното готвене и яйцето се охлажда по-бързо.

Най-честата грешка е просто да оставим тенджерата на котлона „за всеки случай“. Това често води до сух жълтък и неприятна текстура.

Текст: Жаклин Златанова

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