От сините улички на Шефшауен и оживените медини на Маракеш до златните дюни на Сахара и величествените Атласки планини – открийте местата, които превръщат Мароко в едно от най-магичните пътешествия в Северна Африка.

Мароко е от онези редки места, където едно пътуване може да ви отведе от шумните средновековни медини и пищни дворци до безкрайни пустини, заснежени планини, океански пристанища и древни римски руини.

Страната събира на едно място арабски, берберски, африкански, андалуски и европейски влияния. Официалният туристически портал на Мароко представя именно това многообразие като една от големите особености на страната — от имперските градове и медините до Атласките планини, пустинята и атлантическото крайбрежие.

Но кои са местата, които наистина си заслужава да включите в маршрута си?

Ето 10 от най-впечатляващите забележителности и дестинации в Мароко, които показват различните лица на страната.

1. Маракеш – Червеният град

Маракеш е може би най-емблематичният град на Мароко.

Наричан Червеният град заради характерния цвят на сградите и стените му, той съчетава вековна история, оживени пазари, дворци, градини и модерна градска атмосфера.

Историческата медина на Маракеш е част от световното наследство на ЮНЕСКО от 1985 г.

Площад Джема ел-Фна

Сърцето на Маракеш е площадът Джема ел-Фна.

През деня той е оживено място с търговци, сокове, улична храна и различни изпълнители. С настъпването на вечерта атмосферата се променя — появяват се временни сергии за храна и площадът се изпълва с хора.

Това е място, което не се разглежда просто за час.

Най-добре е да го посетите няколко пъти — сутрин, следобед и след залез — за да видите как се променя.

Джамията Кутубия

Недалеч от площада се издига Кутубия — една от архитектурните емблеми на града.

Нейното минаре се вижда от много места в Маракеш и се е превърнало в своеобразен ориентир за посетителите.

Градината Мажорел

Друг известен символ е Jardin Majorelle — градина, създадена от френския художник Жак Мажорел и по-късно свързана с Ив Сен Лоран и Пиер Берже.

Наситеното синьо на сградите, екзотичните растения и спокойната атмосфера създават контраст с шумната медина.

Официалният туристически портал на Мароко включва Маракеш сред основните културни и исторически дестинации на страната.

2. Фес – пътуване назад във времето

Ако Маракеш е най-цветният образ на Мароко, Фес е може би неговият най-силен исторически символ.

Градът е основан през IX век, а медината му достига своя разцвет през XIII–XIV век при династията на Маринидите. ЮНЕСКО определя Фес като културен и духовен център на Мароко.

Фес ел-Бали

Старият град Фес ел-Бали е лабиринт от тесни улички, пазари, работилници, джамии, медресета и традиционни къщи.

Тук автомобилите трудно проникват в много от тесните пространства и разходката пеша е единственият начин истински да усетите мястото.

Вратите, керамичните плочки, дървените тавани и декоративните мозайки показват колко изтънчена е мароканската архитектурна традиция.

Кожарските работилници

Един от най-известните образи на Фес са традиционните кожарски работилници.

От специалните тераси можете да наблюдавате многобройните кръгли басейни, в които кожите се обработват по традиционни методи.

Фес не е град, който трябва да се „отбележи“ за един следобед.

Тук е по-добре да се изгубите.

Буквално.

3. Шефшауен – синият град на Рифа

Сред планините на северно Мароко се намира едно от най-фотогеничните места в страната — Шефшауен.

Градът е известен с боядисаните в различни нюанси на синьото фасади, врати, стълби и тесни улички.

Официалният туристически портал на Мароко го представя като една от водещите дестинации за природа и селско наследство и го определя като една от емблематичните туристически точки на страната.

Най-приятното в Шефшауен е да оставите картата.

Просто се разходете.

Зад всеки завой може да се появи синя стена, малка врата, цветя или стълбище, което води към друга тиха улица.

За най-добри снимки отидете рано сутринта, когато улиците са по-празни и светлината е мека.

А за залез можете да се изкачите към района на испанската джамия за панорамна гледка над града.

4. Сахара и Мерзуга – нощ под звездите

Мароко не може да бъде истински опознато без пустинята.

Една от най-популярните отправни точки е Мерзуга, в района на Ерг Шеби.

Тук огромни пясъчни дюни се простират до хоризонта.

Най-впечатляващият момент е залезът.

Пясъкът постепенно променя цвета си — от златист към оранжев, червен и почти кафяв.

След това идва другото голямо преживяване — нощта.

Далеч от големите градове небето над Сахара е изпълнено със звезди. Нощувката в пустинен лагер позволява да усетите тишината по начин, който е почти невъзможен в съвременния град.

Мароко официално промотира района Еррашидия–Миделт–Мерзуга като една от основните природни и пустинни дестинации на страната.

5. Айт Бен Хаду – крепостният град от червена глина

Ако сте виждали филми и сериали, заснети в Мароко, има голяма вероятност вече да сте виждали Айт Бен Хаду.

Ксарът Айт Бен Хаду се намира в провинция Уарзазат и представлява впечатляващ ансамбъл от традиционни сгради от пръст и глина.

ЮНЕСКО го включва в списъка на световното наследство през 1987 г. и го определя като изключителен пример за южномароканска архитектура.

Къщите са групирани в укрепен комплекс с кули, проходи и общи пространства.

Архитектурата е създадена така, че да се адаптира към сухия климат на региона.

Цветът на сградите се променя в зависимост от светлината. На изгрев те могат да изглеждат почти розови, а при залез стават наситено оранжеви.

Официалният туристически портал на Мароко също включва Айт Бен Хаду сред основните спирки на големия маршрут през страната.

6. Есауира – бялото и синьото на Атлантическия океан

След пустинята и планините идва океанът.

Есауира е едно от най-красивите крайбрежни градчета на Мароко.

Старият град, пристанището, крепостните стени и белите къщи със сини врати създават напълно различна атмосфера от Маракеш и Фес.

Медината на Есауира е част от световното наследство на ЮНЕСКО от 2001 г.

Пристанището е едно от най-фотогеничните места.

Сините рибарски лодки, чайките и крепостните стени създават атмосфера, която трудно се бърка с друга дестинация.

Есауира е и прекрасно място за почивка след по-интензивното пътуване из вътрешността на страната.

Разходките по крепостните стени при залез са задължителни.

7. Волубилис – римският свят в Мароко

Мароко не е само арабска и берберска история.

В близост до Мекнес се намира Волубилис — впечатляващ археологически обект, свързан с Римската империя.

ЮНЕСКО го включва в списъка на световното наследство през 1997 г.

Сред руините могат да се видят колони, арки, обществени сгради и впечатляващи подови мозайки.

Особено красиви са мозайките с митологични сцени.

Разходката между руините е интересна и заради пейзажа — древният град се намира сред хълмове и земеделски земи.

Мароканското Министерство на културата описва Волубилис като археологически обект на повече от 2000 години.

8. Мекнес – имперският град с монументални порти

Мекнес е един от четирите традиционни имперски града на Мароко.

Градът е особено свързан с управлението на султан Мулай Исмаил през XVII–XVIII век.

Най-впечатляващата забележителност е Баб Мансур — монументална порта, украсена с декоративни плочки и сложни орнаменти.

Мекнес е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО от 1996 г.

Градът е отлична спирка между Фес и Волубилис и често е по-спокоен от Маракеш.

9. Тодра и Дадес – каньоните на Високия Атлас

За любителите на природата Мароко има нещо много повече от пустинята.

В южната част на страната се намират впечатляващите долини и каньони на Тодра и Дадес.

Скалните стени на Тодра се издигат драматично над долината, а реката е създала тесен каньон между огромните варовикови масиви.

Дадес е известен и с живописните си планински пътища.

Това е район, в който самото пътуване е част от приключението.

По пътя ще видите оазиси, палми, малки села и традиционни сгради, които изглеждат почти като продължение на планината.

Официалният туристически портал включва района Уарзазат–Загoра–Тингир сред основните природни и селски дестинации на Мароко.

10. Рабат – столицата, която често остава в сянката на Маракеш

Когато се говори за туризъм в Мароко, Рабат понякога остава на заден план.

Това е жалко, защото столицата съчетава исторически паметници, океанско крайбрежие, зелени пространства и съвременна архитектура.

Една от най-известните забележителности е Кулата Хасан — незавършен минаретен проект от XII век.

Недалеч се намира мавзолеят на Мохамед V.

Друг впечатляващ район е Касба Удая, разположена над река Бу Регрег и Атлантическия океан.

Историческият Рабат е част от световното наследство на ЮНЕСКО от 2012 г., като обектът съчетава модерната столица и историческия град.

Това прави Рабат чудесен пример за съвременно Мароко, което не се отказва от историческите си корени.

Кога е най-добре да посетите Мароко?

Най-приятните сезони за обиколка на страната обикновено са пролетта и есента.

През пролетта пейзажите са по-зелени, а температурите в много райони са подходящи за продължителни разходки.

Есента е особено приятна за градовете и пустинните райони.

Лятото може да бъде много горещо във вътрешността и особено в пустинните райони, докато крайбрежието е по-меко.

Зимата предлага интересен контраст — в Маракеш може да бъде приятно, докато Високият Атлас може да бъде заснежен.

Затова при маршрут през няколко различни региона е важно да се съобразите с разликите във височината и климата.

И разбира се — мароканският ментов чай.

Чаят е много повече от напитка. Той е част от гостоприемството и социалния живот.

Мароко – страна на контрастите

Може би най-впечатляващото в Мароко е, че не можете да го сведете до една картина.

Това е страна на червени медини и сини градове.

На снежни планини и златни пустини.

На древни римски руини и средновековни джамии.

На шумни пазари и тихи океански пристанища.

Ангкор Ват може да бъде символът на Камбоджа, Тадж Махал — на Индия, а Саграда Фамилия — на Испания.

Но Мароко няма нужда от една-единствена забележителност.

Самата страна е забележителност.

От първата разходка из медината на Маракеш до последния залез над пустинята, Мароко непрекъснато сменя своя облик. И точно това превръща пътуването дотам в преживяване, което трудно се забравя

Статия на Кристина Тенева

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