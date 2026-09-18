Перник ще отбележи 118 години от Независимостта на България с церемония и концерт

Честванията на 22 септември ще започнат пред паметника на Кракра Пернишки и ще продължат с издигане на националния флаг пред Двореца на културата

Перник ще отбележи 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с тържествена програма на 22 септември.

Честванията ще започнат в 11:00 часа пред паметника на Кракра Пернишки, където ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към делото на българите, отстоявали независимостта на страната.

След церемонията програмата ще продължи пред Двореца на културата, където ще се състои ритуал по издигане на националното знаме на Република България.

Празничното отбелязване ще завърши с концерт на Духовия оркестър и Ансамбъла за народни песни и танци „Граовска младост“.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново е провъзгласена Независимостта на България – събитие, с което страната утвърждава своята държавна самостоятелност.