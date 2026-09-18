Прокуратурата привлече Борислав Сандов като обвиняем по случая „Петрохан“

Според СГП бившият екоминистър е превишил правомощията си при подписването на споразумение с неправителствена организация през 2022 г.; Сандов отхвърля твърденията

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Това съобщи прокуратурата на 18 септември 2026 г.

Обвинението се отнася до действия от 8 февруари 2022 г., когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Според СГП той е превишил правомощията си, подписвайки рамково споразумение между министерството и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Прокуратурата твърди, че чрез споразумението на организацията са били предоставени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително свързани с мониторинга и контрола върху изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел НПО-то да получи облага под формата на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. СГП посочва и настъпили „значителни вредни последици“, без в публикуваното съобщение да конкретизира техния размер и характер.

Сандов отхвърли тези твърдения. Пред БНТ той заяви, че министерството няма земи в посочения район и че според него рамковото споразумение не е предоставяло на организацията достъп до такива територии.

От прокуратурата уточняват, че предстои обвинението да бъде предявено на обвиняемия и че разследването продължава. Привличането като обвиняем не означава установена вина, която може да бъде постановена единствено с влязла в сила присъда.