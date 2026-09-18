Габрово и Велико Търново представиха съвместния си път към Европейска столица на културата

Представители на двата града определиха читалищата като ключова част от обединяването на региона около общата кандидатура

Габрово и Велико Търново представиха съвместната си работа по кандидатурата за Европейска столица на културата по време на международната конференция „Културата като катализатор за местно и регионално развитие“. Темата беше обсъдена в панела „По пътя към титлата Европейска столица на културата“.

Двата града бяха представени от Калина Жечева от Център „Кристо и Жан-Клод“ – Габрово, и Галин Попов от ТАМ – Велико Търново. Те акцентираха върху идеята общата кандидатура да обедини културния живот, творческия потенциал и общностите в региона.

Специално внимание беше отделено на читалищата и тяхната роля за свързването на населените места. Според представителите на Габрово и Велико Търново именно тези институции могат да бъдат сред основните партньори при изграждането на общата културна програма.

Жечева и Попов посочиха, че съвместната кандидатура е свързана и с редица предизвикателства, но според тях те насърчават по-активна комуникация и постепенно изграждат основата на партньорството между двата града и региона.

В дискусията се включи и Елзе Кристенсен-Реджепович, бивш член на панела за подбор и мониторинг на Европейска столица на културата. Тя подчерта, че икономическият ефект е важен, но не трябва да бъде единственият мотив за кандидатстване. По нейни думи на всеки инвестирани 2 евро една бъдеща Европейска столица на културата може да възвърне 10 евро. Тази стойност беше представена като нейна оценка по време на конференцията.

Заместник-министърът на културата Зорница Грекова също постави акцент върху ролята на местните общности и читалищата, като заяви, че инициативите трябва да се развиват „от долу нагоре“.

Орлин Денков от НЧ „Иван Вазов“ препоръча на Габрово и Велико Търново да направят картографиране на читалищата в региона. „Те ще са гръбнака на една кандидатура“, посочи той.