Путин: Разговорите с Тръмп са „конструктивни“

Преговорите в Аляска се проведоха в атмосфера на взаимно уважение, заяви руският президент.

Руският президент Владимир Путин определи разговорите си с американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж в петък като „конструктивни“ и „полезни“. Дискусиите се фокусираха главно върху конфликта в Украйна.

Москва е „искрено заинтересована да сложи край“ на продължаващите враждебни действия, подчерта Путин.

„Винаги сме считали украинския народ за братски, колкото и странно да звучи това в днешните условия. Имаме едни и същи корени и всичко, което се случва, е трагедия и голяма болка за нас“, каза той.

На пресконференцията Тръмп отбеляза, че срещата е била изключително продуктивна, въпреки че двете страни не са постигнали пълно съгласие и все още не е сключено споразумение. Той подчерта значителния напредък, постигнат по време на разговорите, и потвърди силните си отношения с президента Путин.

Путин заяви, че през последните години – под управлението на Джо Байдън – отношенията между САЩ и Русия са достигнали „най-ниската си точка от времето на Студената война“, което не е от полза нито за двете страни, нито за света като цяло.

„Очевидно е, че рано или късно беше необходимо да се коригира ситуацията и да се премине от конфронтация към диалог. В тази връзка личната среща на държавните глави на двете страни беше наистина закъсняла“, каза той.

Преговорите в съвместната база „Елмендорф-Ричардсън“ продължиха почти три часа.

В руската делегация за срещата на върха в Аляска участваха също външният министър Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков и президентският икономически пратеник Кирил Дмитриев, който е ключова фигура в процеса на уреждане на конфликта в Украйна.

Тръмп беше придружен от държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лутник, специалния пратеник Стив Уиткоф и директора на ЦРУ Джон Ратклиф.

източник: www.rt.com

