От правилата за облекло и фотографиране до поведението в джамии, по време на Рамадан и на археологически обекти – всичко важно, което туристите трябва да знаят, за да пътуват спокойно и с уважение към египетската култура.

Египет е страна, която впечатлява с пирамиди, древни храмове, Червено море и хилядолетна история. Но за да бъде пътуването приятно, е добре да знаете, че местната култура има свои правила и очаквания.

Това не означава, че туристите трябва постоянно да се притесняват дали правят нещо „грешно“. Напротив — египтяните са свикнали с посетители и туристическите райони са сравнително адаптирани към чужденци. Въпросът е да проявявате уважение към религията, местните хора и законите.

Някои правила са просто въпрос на добър тон. Други обаче са реални законови ограничения, особено при фотографирането, дроновете, военните обекти и археологическите находки. Официалният туристически портал на Египет и актуалните препоръки на британското правителство подчертават именно тези различия.

Ето най-важните неща, които не бива да правите в Египет, ако искате да пътувате спокойно и с уважение към местната култура.

1. Не се обличайте прекалено разголено извън курортите

Една от най-честите грешки на туристите е да приемат, че целият Египет има същия дрескод като хотелския комплекс на Червено море.

Това не е така.

В курортите като Хургада и Шарм ел-Шейх атмосферата е значително по-непринудена. В Кайро, Луксор, селските райони, пазарите и особено около религиозни обекти е по-добре да се обличате по-скромно.

За жените това означава да предпочитат покрити рамене и колене, особено при посещение на джамии. За мъжете също е препоръчително да избягват много къси панталони и потници при посещение на религиозни места.

Официалният туристически портал на Египет препоръчва при посещение на джамии, църкви и синагоги раменете и краката да бъдат покрити, като съветва жените да носят шал.

Практичен съвет: носете лек шал в чантата. Той може да се окаже полезен както при посещение на религиозен обект, така и при силно слънце.

2. Не влизайте в джамия с обувки

Ако посетите джамия, не приемайте, че правилата са същите като в музей.

В много джамии обувките се свалят преди влизане в молитвеното пространство. Облеклото също трябва да бъде скромно.

Официалният туристически наръчник на Египет посочва, че посетителите трябва да уважават свещеното пространство, да свалят обувките си и да избягват разголено облекло.

Не е добра идея също така да говорите високо, да се смеете шумно или да прекъсвате хората по време на молитва.

Имайте предвид, че това са действащи религиозни места, а не просто архитектурни паметници.

3. Не снимайте хора без разрешение

Това е едно от най-важните правила за фотографите.

Египет може да изглежда като рай за улична фотография — пазари, лодки по Нил, квартали, кафенета, цветни улици и традиционни дрехи.

Но не трябва автоматично да насочвате камерата към човек и да снимате.

Официалният туристически портал на Египет посочва, че фотографирането на египетски граждани изисква тяхното писмено разрешение, а фотографирането на деца е забранено.

Ако искате да снимате търговец, занаятчия или човек на улицата, най-добрият подход е прост:

първо попитайте.

Една усмивка и кратък жест към камерата често са достатъчни, за да покажете уважение.

4. Не снимайте деца

Тук правилото е още по-категорично.

Официалният туристически портал на Египет изрично посочва, че снимането на деца е забранено.

Това е особено важно при посещение на пазари, села, училищни райони и туристически места.

Дори детето да се усмихва на камерата или родителят да не възразява очевидно, не приемайте това като разрешение.

5. Не снимайте полиция, военни обекти и чувствителна инфраструктура

Тук вече не става дума само за етикет.

Фотографирането на определени обекти може да има правни последици.

Сред чувствителните места са полицейски участъци, военни обекти, определени правителствени сгради и друга инфраструктура, свързана със сигурността. Забраните могат да обхващат и обекти около Суецкия канал.

Ако не сте сигурни дали дадено място може да бъде снимано, най-разумното правило е:

не снимайте и попитайте.

Не си струва една снимка да превърне туристическия ден в разговор с полицията.

6. Не носете дрон в Египет без да сте проверили актуалните правила

Дроновете са особено чувствителна тема.

Американското Държавно департаментство предупреждава, че внасянето на дрон в Египет е забранено, а британските препоръки също посочват сериозни ограничения върху използването на дронове.

Това означава, че не трябва да предполагате, че можете просто да сложите малък туристически дрон в багажа си.

Важно: правилата за внос, разрешителни и използване на професионална техника могат да се променят. Проверете официалните египетски изисквания непосредствено преди пътуването.

7. Не демонстрирайте неуважение по време на Рамадан

Ако пътувате до Египет по време на Рамадан, ще забележите различна атмосфера.

Мюсюлманите постят от изгрев до залез. Това означава, че през деня много хора не ядат, не пият и не пушат.

За туристите няма универсална забрана да се хранят, но британското външно министерство предупреждава, че яденето, пиенето и пушенето демонстративно на публично място през светлата част на деня може да се възприеме като културно нечувствително. Същото се отнася за шумно поведение и непристойни прояви.

Но не мислете за Рамадан само като за ограничения.

След залез градовете оживяват.

Семействата се събират около ифтара, кафенетата се изпълват с хора, улиците се украсяват с традиционни фенери, а много места остават активни до късно през нощта.

Рамадан може да бъде едно от най-интересните времена за културно преживяване на Египет, ако подхождате с уважение.

8. Не настоявайте за физически контакт

В Египет социалните норми около физическия контакт могат да се различават от тези в Европа.

Особено при среща между мъж и жена не трябва да приемате автоматично, че ръкостискането или прегръдката са желани.

Добро правило е да оставите другия човек да започне физическия контакт.

Същото важи за фотографиране отблизо.

Уважението към личното пространство винаги работи във ваша полза.

9. Не прекалявайте с публичните прояви на привързаност

Египетските курорти могат да създадат усещането, че всичко е позволено.

Но извън тях социалните норми са по-консервативни.

Прекалено интимното поведение на публично място може да бъде неодобрявано, а британското правителство изрично съветва туристите да избягват публични прояви на привързаност, тъй като те могат да бъдат неодобрявани.

Държането за ръце обикновено не е проблем, но целувки и по-интимно поведение е по-добре да бъдат оставени за лично пространство.

10. Не пийте алкохол навсякъде

Египет не е страна, в която алкохолът е напълно забранен.

Но има значение къде го употребявате.

Алкохолът е разрешен в лицензирани ресторанти, барове, частни домове и определени туристически курорти. Пиенето на алкохол извън разрешените места може да доведе до арест.

11. Не приемайте лекомислено местните закони за наркотиците

Това е едно от правилата, при които не бива да има експерименти.

Египет има изключително строги наказания за незаконни наркотици. Британското правителство предупреждава, че дори притежанието на малки количества може да доведе до много тежки наказания, включително доживотен затвор или смъртно наказание в определени случаи.

Не носете чужд пакет, не приемайте „услуга“ от непознат и не предполагайте, че правилата са същите като в Европа.

12. Не пипайте, повреждайте или изнасяйте антики

Това изглежда очевидно, но е важно да бъде казано.

Не вземайте камъни, фрагменти или други предмети от археологически обекти.

Не драскайте името си върху древен камък.

Не купувайте „истинска древна находка“ от случаен продавач.

Американското Държавно департаментство подчертава, че египетското законодателство е строго по отношение на антиките и че изнасянето на археологически предмети от обекти е незаконно.

13. Не се ядосвайте на бакшишите и пазаренето

В Египет ще се сблъскате с нещо, което понякога изнервя европейските туристи — бакшиши и постоянно предлагане на услуги.

Някой може да ви предложи да ви покаже „тайно място“, да ви помогне с багажа, да ви посочи посока или да ви направи снимка.

Понякога това е просто любезност.

Понякога човекът очаква бакшиш.

Вместо да се ядосвате, най-добре е предварително да приемете, че бакшишът е част от местната туристическа култура.

Но това не означава, че трябва да плащате за всяка услуга, която не сте поискали.

Ако не искате помощ, кажете спокойно:

„No, thank you.“

И продължете.

14. Не показвайте раздразнение по време на пазарене

В традиционните пазари пазаренето е част от преживяването.

В Хан ел-Халили в Кайро например ще намерите стотици магазини и сергии; самият пазар има над 600-годишна история.

Не е необходимо да приемате първата цена.

Но не е необходимо и да превръщате пазаренето в конфликт.

Ако цената не ви устройва, просто благодарете и си тръгнете.

Много често това е най-добрият начин да получите по-добра оферта.

15. Не приемайте първото такси без да уточните цената

Придвижването в Египет може да бъде хаотично за човек, който идва за първи път.

Преди да се качите в неформално такси, уточнете цената или използвайте приложение/официален транспорт, когато е възможно.

Не приемайте автоматично, че шофьорът ще използва таксиметров апарат.

И ако цената внезапно се промени след пристигането, запазете спокойствие и не превръщайте спора в скандал.

16. Не пътувайте без копие на паспорта и визата си

Полицията може да извършва проверки на документи.

Британското правителство препоръчва туристите да носят документ за самоличност и отбелязва, че могат да бъдат задържани за проверка, ако не могат да представят паспорт и виза или копие от тях.

Добра практика е да имате:

копие на паспорта;

копие на визата;

снимка на документите в телефона;

данните на хотела;

телефон за контакт с туроператора.

Оригиналът на паспорта пазете сигурно, освен когато официално е необходим

17. Не се подигравайте на религията или местните обичаи

Египет е предимно мюсюлманска страна, но има и значима християнска общност, включително коптски християни. Официалният туристически портал подчертава важността на религиозните традиции и съжителството между мюсюлмани и християни.

Не се шегувайте с молитвата.

Не имитирайте религиозни ритуали за забавление.

Не се подигравайте на облеклото.

Не спорете агресивно за религията.

И най-вече — не приемайте, че вашите лични убеждения ви дават право да обиждате чуждите.

18. Не снимайте и не се включвайте в демонстрации

Това е особено важно правило за туристите.

Британското правителство съветва да се избягват демонстрации и големи политически събирания, а американското Държавно департамент също препоръчва туристите да стоят далеч от протести и големи тълпи.

Ако случайно попаднете близо до протест, не оставайте само защото изглежда „интересно за снимка“.

Отдалечете се.

Не снимайте участници и силите за сигурност.

Не публикувайте провокативно съдържание от мястото.

19. Не приемайте, че всички места позволяват еднаква фотография

Правилата за фотография са особено важни.

Според официалния туристически портал личната, некомерсиална фотография на обществени места е разрешена без такса и без разрешение, а фотографирането на археологически обекти и музеи с телефони и камери е разрешено при определени условия. В закрити пространства трябва да се изключва светкавицата.

Но има изключения.

Професионална техника, големи осветителни съоръжения и оборудване, което заема или блокира обществени пространства, може да изискват разрешение.

Затова винаги гледайте табелите на входа.

20. Не пренасяйте плажното поведение в града

На плажа на хотелския комплекс може да носите бански.

Но не е добра идея да ходите по улиците, магазините или ресторантите с плажно облекло.

Особено в градове като Кайро и Луксор контрастът ще бъде огромен.

Едно просто правило решава проблема:

банският остава на плажа или край басейна.

След това се преоблечете.

21. Не подценявайте египетското слънце

Това не е точно културно правило, но е една от грешките, които могат да съсипят пътуването.

Египет има силно слънце и сух климат, а летните температури могат да бъдат много високи.

Официалният туристически портал препоръчва слънцезащитен крем, шапка, слънчеви очила и леки, свободни дрехи.

Не планирайте дълги разходки около пирамидите или храмовете в най-горещите часове, ако имате възможност да ги посетите по-рано.

22. Не приемайте, че жените трябва да се обличат като местните

Тук има една важна разлика.

Уважението към местната култура не означава, че туристката трябва да носи хиджаб навсякъде.

Изискванията зависят от мястото.

При посещение на джамия може да се наложи покриване на косата и по-скромно облекло. На хотелския плаж правилата са съвсем различни.

Официалният туристически портал препоръчва шал и скромно облекло за посещение на религиозни места, но не твърди, че туристите трябва да се обличат като местните във всяка ситуация.

23. Не публикувайте безразсъдно снимки на чувствителни места

Това е правило, което лесно се забравя в ерата на Instagram и TikTok.

Понякога туристът не просто снима нещо чувствително — той го публикува публично.

Избягвайте снимки и видеа, които показват военни обекти, полицейски съоръжения, чувствителна инфраструктура или други места, за които има ограничения.

Ако се съмнявате:

не снимайте.

24. Не се отклонявайте самостоятелно към чувствителни гранични райони

Египет има райони, за които актуалните официални предупреждения за пътуване са по-строги.

Например британското външно министерство към август 2026 г. съветва да не се пътува в рамките на 20 км от границата с Либия, с отделно предупреждение за района на Ел Салум, както и за някои други райони.

Затова не приемайте, че „щом го има на картата, мога да отида“.

При пустинни, гранични и отдалечени райони предварително проверете актуалните ограничения и организирайте маршрута чрез надежден местен оператор.

25. Не пътувайте до Египет с нагласата, че всичко ще бъде като у дома

Може би това е най-важното правило.

Египет има различен ритъм.

Различна култура на общуване.

Различни религиозни традиции.

Различни правила за фотография.

Различно отношение към пазаренето, бакшишите и личното пространство.

Ако приемете тези различия с любопитство, вместо да ги сравнявате постоянно с Европа, пътуването ще бъде много по-приятно.

Какво ДА правите в Египет?

След толкова „не прави това“ е важно да кажем и обратното.

Поздравявайте учтиво

Дори няколко думи на арабски могат да променят атмосферата.

„Шукран“ означава „благодаря“.

„Салам алейкум“ е традиционен поздрав.

Питайте преди да снимате

ова е най-добрият начин да получите хубава снимка и да покажете уважение

Носете шал

Малък и лек шал може да бъде изключително полезен при посещение на религиозни места.

Носете малко кеш

Официалният туристически портал отбелязва, че Египет все още е силно ориентиран към плащания в брой, особено при таксита и малки магазини.

Уважавайте храмовете и джамиите

Не докосвайте древни релефи, не се катерете върху паметници и не пречете на хората, които се молят.

Бъдете търпеливи

Египет не винаги работи със същия ритъм като Европа.

Понякога това е част от приключението.

Египет се пътува най-добре с уважение

Египет не е дестинация, в която трябва да се страхувате да направите грешка.

Това е дестинация, в която трябва да бъдете наблюдателни.

Погледнете как се обличат хората около вас. Вижте дали мястото е религиозно. Прочетете табелите за фотографиране. Попитайте, когато не сте сигурни.

И най-вече — не забравяйте, че зад пирамидите, храмовете и туристическите курорти стои общество с дълбоки традиции.

Когато покажете уважение към тях, Египет често ви отвръща с нещо, което не може да бъде купено с туристически билет — гостоприемство, любопитство и истински човешки контакт.

Важно: правилата и ограниченията могат да се променят. За конкретни законови изисквания, фотографско оборудване, дронове, гранични райони и актуални предупреждения проверявайте официалните египетски източници и актуалните препоръки на съответното външно министерство непосредствено преди пътуването.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsolash, Pixels, Pixabay