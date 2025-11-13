Цвета Рангелова: ПП-ДБ целят да ощетят българските полицаи

Народният представител от „Възраждане” нарече „революционни” предложенията на тази коалиция за промени в Закона за МВР

Прикрит опит да се вземат пари за бюджета от българските полицаи. Така определи предложения на ПП-ДБ за промени в Закона за МВР народният представител от „Възраждане” Цвета Рангелова. Преди гласуването им на първо четене в пленарна зала, тя предупреди, че се цели ощетяване на служителите от МВР и предстои хаос в системата.

Тя критикува предложението основното месечно възнаграждение на полицаите да се обвързва с работната заплата в административната област, в която работят, вместо със средната за страната, като подчерта: „Абсурдно е да искате да има разграничение в заплащането, в зависимост от населеното място, при положение, че длъжностните характеристики са едни и същи“, каза Рангелова и определи предложението като „революционно и интересно”.

„Работното време е едно и също, задълженията са едни и същи, рисковете са едни и същи. По тази логика, изследвайки революционната ви линия в желанието ви да пестите средства от бюджета, очаквам скоро да предложите същото и за учителите, за лекарите и т.н.

Защо не и за народните представители, защото сигурно издръжката на един народен представител, като лични средства, ако той живее в София, вероятно е по-скъп от тази на живеещ в Силистра”, каза Рангелова шеговито.

Тя подчерта – въпреки че не е написано буквално в мотивите, искане на ПП-ДБ е и да намалят значително получаваната сума при пенсиониране.

„Искате да редуцираме заплатите, които при пенсиониране би получил полицейския служител от 20 на 10. Натрупаният годишен отпуск, когато трябва да бъде изплатен, да се плаща към датата, на която е следвало да бъде ползван. Тоест, очаква се значително по-малка сума. Макар че не го пишете „тет-а-тет“ в мотивите, прозира желанието ви да спестите средства от бюджета на МВР, най-вероятно да направите реформа, в тази връзка да се освободите от пенсионерите. Само че, уважаеми вносители, не се прави по този начин!“, категорична беше Рангелова.

Тя посочи, че такива действия биха създали хаос в системата на МВР и биха поставили в заложническа позиция полицейските служители, които са започнали работа при съвсем различни условия.

„Безпорно е, че системата на МВР се нуждае от реформа. Безпорно е, че там работят много пенсионери, в това число на ръководни длъжности, с което се получават двойно плащане от страна на държавния бюджет. Но това, което предлагате касае всички полицейски служители и не е реформа, а е просто експеримент, който няма да доведе до нищо полезно”, обобщи народният представител от „Възраждане” Цвета Рангелова.

По думите ѝ единствените промени, които заслужават подкрепа, са тези, свързани с видеорегистратори и боди камери, които ще подпомогнат прозрачността на работа и безопасността на полицаите.

Малко по-късно при гласуване на законопроекта бяха отхвърлени тези предложения, както и регламента за носене на бодикамери от служители на МВР.

Facebook

Twitter



Shares