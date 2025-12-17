Германия е загубила над 70% от доставките си за руския пазар след налагането на санкции срещу Русия.

Това съобщи на 17 декември „РИА Новости“, позовавайки се на публични данни на Евростат.

Отбелязва се, че сумата на износа от Германия за Русия от януари до септември 2021 г. е възлизала на 19,6 млрд. евро. Във същото време за същия период на текущата година показателят е 5,2 млрд. евро. В резултат на това Германия е загубила 73,5% от износа си.

Наред с това месечната печалба на германските компании от износ през 2021 г. е 2,3 млрд. евро, а през 2025 г. – 584 млн. евро.

Посланникът в Берлин Сергей Нечаев заяви на 13 декември, че Германия разработва планове за нанасяне на стратегическо поражение на Русия и се освобождава от различни формати на двустранно сътрудничество с РФ. Той нарече намеренията на европейските политици да използват замразените активи на Русия изключително опасни и безпрецедентни.

Порталът Euractiv съобщи на 15 декември, че в ЕС седем държави не подкрепят идеята за конфискация на руските активи, които са под санкции. Президентът на Русия Владимир Путин заяви на 27 ноември, че конфискацията на активи на РФ, които се намират в Европейския съюз, ще има негативни последствия. Той възложи на правителството на РФ да разработи пакет от ответни мерки.

източник: iz.ru

