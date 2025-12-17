Коледен куиз „165 минути заедно за Габрово“ събира габровци в празнично предизвикателство

По повод 165 години от обявяването на Габрово за град, Община Габрово, Превантивно-информационен център Габрово и Младежки център канят всички жители и гости на града на Коледен куиз „165 минути заедно за Габрово“, който ще се проведе на 18 декември 2025 г. от 18.00 ч. в Дом на културата „Емануил Манолов“.

Куизът е съвременна форма на интелектуална игра, която съчетава знания, бърза мисъл и забавление. В последните години този формат се радва на изключителна популярност по света и в България, защото събира хората в споделено преживяване, насърчава любопитството и ученето чрез игра, а състезателният елемент създава динамика и емоция. Куизовете са подходящи за всички възрасти и не изискват специална подготовка – достатъчни са желание за участие и добро настроение.

В празничния коледен куиз участниците ще отговарят на въпроси, свързани с историята, културата, бележитите личности и постиженията на Габрово – от миналото до днес. Играта ще се проведе чрез интерактивната платформа Kahoot, като участието е индивидуално и се осъществява чрез мобилен телефон с интернет връзка.

Събитието е посветено на годишнината от 4 май 1860 г., когато Габрово е обявено за град – събитие, отбелязано с кратка, но изключително ценна бележка на Неофит йеромонах Соколски, която днес ни дава повод с гордост да празнуваме историята и развитието на града.

Освен интелектуалното предизвикателство, организаторите са подготвили празнична атмосфера, музикална програма и награди за най-добре представилите се участници.

Първа награда – вечеря за двама в ресторант „Гурме" и празнична кошница

Втора награда – едногодишен абонамент за Драматичен театър „Рачо Стоянов" и коледна кошница

Трета награда – празнична кошница с кулинарни изкушения

Поощрителни награди за участници в челното класиране

Музикален гост на вечерта ще бъде младата и талантлива пианистка Адриана Кънева, възпитаничка на Националната Априловска гимназия и носител на множество международни отличия.

Коледният куиз „165 минути заедно за Габрово“ е част от заключителните събития на юбилейната година и е покана към всички габровци да споделят знания, емоции и празнично настроение – заедно, в духа на града.

Очакваме ви!

