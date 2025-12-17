сряда, декември 17, 2025
Последни:
Региона

Коледни влакчета тръгнаха в центъра на София

Редактор

Коледната магия отново оживява по улиците на София.

В центъра на столицата тръгват празничните коледни влакчета, които ще зарадват малки и големи и ще превърнат разходката из града в истинско коледно приключение.

Атракционните влакчета ще се движат в периода от 16 декември до 4 януари и ще преминават през едни от най-емблематичните места в сърцето на София, потопени в празнични светлини, настроение и усмивки. Началната и крайната спирка е площад „Александър Невски“, откъдето маршрутът продължава по ул. „Георги Раковски“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Христо Ботев“, бул. „Стамболийски“, пл. „Независимост“, бул. „Дондуков“ и отново се връща на площад „Александър Невски“. Предвидена е и междинна спирка при НДК – на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“.

Влакчетата ще се движат на всеки 30 минути, всеки ден от 10:00 до 20:00 ч. Цената на билета е 5 лв. (2,56 евро), като децата до 10 години и хората в неравностойно положение пътуват безплатно, задължително с придружител, който заплаща стандартен билет.

Инициативата е на Столичната община и ОП „Туризъм“ (Visit Sofia). Каним жителите и гостите на столицата да се качат на коледните влакчета, да се потопят в духа на празниците и да споделят едно незабравимо коледно изживяване в центъра на София.

 
Снимка: Иван Шишиев

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Варна продължава кампанията за набиране на кандидати за приемни семейства

Редактор

Фондация „Независима“ стартира кампания „Силата да продължиш“

Редактор

Подлезът под Регионалната библиотека в Стара Загора ще се превърне в галерия на открито

Редактор

Pin It on Pinterest