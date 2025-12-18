Въпросът за кражбата на руски активи е бил изваден от дневния ред на срещата на върха, твърди унгарският премиер Орбан

Европейските страни подклаждат войната и подкрепят Владимир Зеленски, осъзнавайки, че украинският конфликт започва да приключва, заявиха пред „Известия“ в Европейския парламент. На 18 декември в ЕС ще започне двудневна среща на върха, на която лидерите трябва да обсъдят по-нататъшната финансова помощ за Украйна. Европейската комисия се опитва да постигне съгласие между страните от ЕС за използването на руски активи за тази цел. По-конкретно, в посолството на Германия в Русия съобщиха на „Известия“, че водят консултации по този въпрос с държавите от съюза. Целта на европейските страни е да направят така, че украинският конфликт да продължи, а мирните преговори да бъдат провалени, подчертават в руското външно министерство.

Среща на върха на ЕС в Брюксел: какво да очакваме

На 18 декември в Брюксел започва срещата на върха на Европейския съюз, на която вероятно ще се реши как съюзът възнамерява да продължи да помага финансово на Украйна, за да може тя да продължи да воюва с Русия. В продължение на няколко месеца Европейската комисия активно промотираше идеята за „репарационен“ кредит, който би могъл да бъде отпуснат на Киев срещу залог на замразените активи на Руската федерация.

При това ден преди срещата унгарският премиер Виктор Орбан неочаквано заяви, че въпросът за конфискацията на активи е бил изваден от дневния ред на срещата на върха. По-рано вестник Politico съобщи, че Белгия, където се намира по-голямата част от активите, все пак не е приела предложените от Европейската комисия гаранции. Освен Белгия и Унгария, както пишеха медиите, срещу съмнителната схема се обявиха Словакия, Италия, България, Малта и Чехия. Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Полша и Швеция, Литва уж подкрепиха идеята.

Справка „Известия“

През октомври Европейската комисия излезе с инициатива да експроприира блокираните в страните от ЕС от февруари 2022 г. около 210 млрд. евро суверенни активи на Русия (185 млрд евро от които се намират по сметки в депозитария Euroclear в Белгия) под прикритието на „репарационен“ кредит за финансиране на военните и бюджетните нужди на Украйна през 2026–2027 г.

През декември Европейската комисия предложи алтернативна схема, която предвижда отпускане на заем под гаранции на бюджета на ЕС в размер на 90 млрд. евро. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕК изхожда от необходимостта да покрие две трети от 135 млрд. евро финансови нужди на Украйна за 2026–2027 г. Останалите една трета, според нея, трябва да бъдат осигурени от чуждестранните партньори на Киев.

Украйна е на ръба на фалита, както показват оценките на Международния валутен фонд. През 2026 и 2027 г. тя ще се нуждае от общо 137 млрд. евро. Според информация на Politico, най-големият гарант за евентуален „репарационен“ кредит за Украйна трябва да бъде Германия. В началото на тази седмица канцлерът на Германия Фридрих Мерц оцени вероятността за постигане на споразумение за използване на замразените руски активи като „50 на 50“. В посолството на Германия в Русия съобщиха на „Известия“: Германия „много сериозно“ възприема съмненията на Белгия, „което съответства на принципите на европейската солидарност“.

Ние сме в процес на интензивни консултации с всички страни-членки на ЕС, за да намерим още през тази година общо решение, което да се основава твърдо на международното право и да отчита принципа на държавния имунитет, заявиха дипломатите.

В дипломатическото представителство отбелязаха, че целта на германското правителство е да осигури „юридически надежден“ достъп до замразените руски активи, тъй като по този начин на Украйна може да бъде предоставена дългосрочна финансова подкрепа и „Русия трябва да отговаря за войната си срещу Украйна, която нарушава нормите на международното право“.

Между другото, Русия неведнъж е отбелязвала, че вината за началото на украинската криза е на Запада, по-специално поради разширяването на НАТО на изток след разпадането на СССР.

— Ние просто настояваме за изпълнението на дадените ни обещания. Публично беше заявено, че няма да има разширяване на НАТО на изток. И какво от това? Никой не се интересуваше — една вълна на разширяване след друга, — заяви Владимир Путин на 17 декември по време на изказване на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната.

Не е изключено лидерите на ЕС все пак да обсъдят идеята за експроприация на руски активи — по-рано европейските страни се споразумяха за тяхното безсрочно замразяване до края на конфликта в Украйна. Приемането на окончателно решение за „репарационния“ кредит ще зависи от Белгия, счита депутатът от Европейския парламент Тиери Мариани.

— Белгия не иска да поеме отговорност за рисковете. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще напусне поста си след три години и половина – четири години. Но Белгия ще продължи да носи отговорност и не иска да плаща дългове след пет или десет години, — заяви той пред „Известия“. — В момента в Европа цари странно настроение, защото всички разбират, че това е началото на края на конфликта, но европейците са като слепи. Те продължават да подклаждат войната, продължават да дават пари и продължават да подкрепят Зеленски.

Защо мирното уреждане не преминава в договор

Няколко дни преди срещата на върха министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал съобщи, че 15 европейски страни са поели ангажимент да помогнат на Киев с финанси и оръжие. Според него споразуменията са били постигнати на заседанието на контактната група за подкрепа на Украйна във формат „Рамщайн“. Сред най-големите донори са Германия, Великобритания, Нидерландия, Дания и Норвегия.

Освен това, на 15 декември Европейският съюз обяви въвеждането на нови санкции. Министрите на външните работи на страните от съюза включиха в списъка 40 танкера, които според ЕС се използват за превоз на руски петрол в заобикаляне на ограниченията. Европейският съюз включи в списъците с антируски санкции 17 физически и четири юридически лица.

— Вместо да обединяват страните и да се стремят към стабилност, икономическо и хуманитарно развитие, те интригуват и без това, между другото, настроен на интриги Зеленски, за да постигнат някакво хитро решение, което би им позволило, от една страна, да продължат да нагнетяват враждебност към Русия и, така да се каже, публично да обявяват подготовката на война срещу нея, а от друга страна — да изглеждат повече или по-малко прилично — заяви пред „Известия“ председателят на Комитета на Съвета на федерацията по международни въпроси Григорий Карасин. — Е, засега второто не се получава. И за нормалния критичен поглед те, разбира се, продължават да бъдат провокатори за продължаване на войната. Но всичко това изглежда малко прилично и мисля, че с времето ще получи оценка дори от вътрешното обществено мнение в тези страни.

По-рано Европа представи шестточков план с гаранции за сигурността на Украйна. Това стана, след като през ноември Доналд Тръмп предложи списък от 28 точки, който Русия се съгласи да обсъди. След преговорите в Женева броят на точките в плана беше намален. С активната подкрепа на Брюксел Киев фактически отхвърли ключовия елемент от американското предложение – необходимостта от териториални компромиси. По-късно Украйна и ЕС започнаха да разработват свой план, който изпратиха на САЩ на 9 декември.

Европа възнамерява да окаже на Украйна дългосрочна и значителна помощ за развитието на нейните въоръжени сили, така че в мирно време техният брой да се запази на ниво до 800 хиляди души (а до февруари 2022 г. той е бил около 260 хиляди военнослужещи). Възстановяването на ВСУ, както и гаранциите за сигурност на сушата и на морето, се предполага да се осъществят с участието на европейските „многонационални сили на Украйна“, които ще бъдат сформирани от страните участнички в „коалицията на желаещите“ с подкрепата, между другото, на САЩ.

Европа възнамерява да постигне провал на преговорите, заяви пред „Известия“ посланикът по специални задачи на МИД на РФ по престъпленията на киевския режим Родион Мирошник.

— В този случай позицията на европейците е прозрачна и разбираема. Остава само, да кажем, изборът на инструменти. Защото основните европейски държави декларират уж стремеж към мир, но той е насочен към провал на всякакви преговорни процеси между Русия и Украйна, и по-специално с посредничеството на Съединените щати. А забавянето или поставянето на невъзможни изисквания, излагането на някакви нелепи инициативи са само инструменти, които реализират основната стратегия на европейците“, каза той.

Специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф с всеки нов контакт с Москва все по-добре разбира позицията на Русия по украинския въпрос, заяви по-рано прессекретарят на президента Дмитрий Песков. Владимир Путин подчерта, че Русия като цяло подкрепя равноправното сътрудничество със Съединените щати и Европа и приветства очертаващия се напредък в диалога с новата американска администрация.

автор: Ирина Горбунова

Кирилл Фенин

Семен Бойков

източник: iz.ru

