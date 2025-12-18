Студенти от Техническия университет разгледаха базата за въздушно наблюдение на ГД „Гранична полиция“

В базата на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ на ГД „Гранична полиция“ в София от началото на декември се проведоха три посещения от студенти и преподаватели от катедра „Въздушен транспорт“ към Факултета по транспорт на ТУ-София.

Целта на посещенията бе студентите да се запознаят със задачите и дейностите, които изпълняват служителите от инженерно-техническия състав, както и да разгледат авиационната техника.

Гостите наблюдаваха презентация за структурата на СОВН, материалната база, поддържане на постоянна летателна годност, базово техническо обслужване, линейно техническо обслужване, изисквания за постъпване на работа и възнаграждения, стратегия за развитие на отряда. Презентацията приключи с кратък клип за оперативната дейност на отряда – въздушното наблюдение на държавната граница. Информацията бе представена от инспектор Виктор Ненчев – борден инженер в сектор „База София“ и комисар Чавдар Георгиев – зам.-началник на СОВН.

Практическото разглеждане започна със сектор „Техническо обслужване и ремонт“. Бяха представени софтуерни продукти за поддържането на постоянна летателна годност на хеликоптерите, които инженерите от сектора използват при изпълнение на своите задачи.

Студентите проявиха голям интерес към дейностите по базовата техническа поддръжка и специализираните инструменти, които се използват при обслужване на летателната техника.

Хеликоптерите очаквано бяха разгледани с най-голямо любопитство от студентите и преподавателите. Те имаха възможност да се запознаят в детайли с летателната експлоатция, представена от пилотите и бордните инженери.

Интересът към посещението показа, че сред студентите несъмнено има бъдещи служители – инженери в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ на ГДГП.

Facebook

Twitter



Shares