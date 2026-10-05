Министър Шишков в Ботевград: От днес пътният възел до Ботевград е въведен в експлоатация

Започват предпроектни проучвания за изграждането на магистрала „Рила“

От днес се въвежда в експлоатация пътният възел до Ботевград – част от скоростния път Мездра – Ботевград. Новината съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Той разговаря с кметовете и представители на общините Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Срещата бе част от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В дискусията участваха също народни представители от „Прогресивна България“, инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и инж. Венелин Шъков – изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Другата положителна новина е, че започват предпроектни проучвания за изграждането на магистрала „Рила“, съобщи министърът и подчерта, че тази магистрала е част от стратегическите инфраструктурни обекти, за които правителството е поело ангажимент да бъдат изпълнени. Аутобанът е изключително важен за Софийска област, подчерта Шишков и добави, че започва изработката на задание за трасето.

„Тъй като държавата не може да си позволи да инвестира, от тук нататък ще се търси публично – частно партньорство за тази магистрала“, обясни още министърът.

По време на днешната среща регионалният министър обсъди с кметовете от региона и възможностите за изграждане на тир паркинги и крайпътни обекти, така че да се подобри чистотата в крайпътните пространства и да се регламентира спирането на тировете.

„Ще работим заедно в тази посока“, заяви архитект Шишков и беше категоричен, че „смисълът на всяка власт е да направи така, че хората да живеят по-добре. Хората във всяко населено място трябва да почувстват, че държавата се грижи. Това е целта, която сме си поставили, а тази цел се постига само с много работа.“