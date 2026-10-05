Започна почистването с общественополезен труд на участък от Кованлъшкото дере за намаляване на риска от наводнения

Областният управител на област Разград Айлин Башева, заместникът й д-р Косьо Косев и началникът на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Разград главен инспектор Явор Янков поставиха началото на дейностите по почистване на участък от Кованлъшкото дере, разположен на около 6 км от град Разград в посока язовирите в местността „Пчелина“. Те извършиха оглед на участъка и набелязаха необходимите дейности, след което започна работата по почистване.

Дейностите се извършват във връзка с предписание на Басейнова дирекция – Плевен за осигуряване на необходимата хидравлична проводимост на речното корито при високи водни нива.

Те са насочени към почистване на речното корито от храстовидна и дървесна растителност и от натрупани отпадъци, като целта е да се осигури нормалното провеждане на водните количества и да се намали рискът от заливане на прилежащата инфраструктура.

Участъкът, който се почиства е в близост до мостово съоръжение на републикански път III-204 Разград – Попово, в посока язовирите в местността „Пчелина“. При високи водни нива натрупването на растителност и други препятствия в коритото може да възпрепятства оттичането на водите и да създаде риск за пътното съоръжение.

Почистването се извършва от Областна администрация – Разград със собствени средства и с помощта на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, като в дейностите участват лица, изтърпяващи наказания, на които е възложено полагането на общественополезен труд.

„Изпълнението на тези дейности е част от мерките за защита от вредното въздействие на водите и е пряко свързано с безопасността на хората и инфраструктурата. Важно е предписанията на компетентните институции да бъдат изпълнявани своевременно, особено когато става въпрос за участъци, които могат да създадат риск при високи водни нива“, заяви областният управител Айлин Башева по време на инспекцията.

Практиката лица, изтърпяващи наказания, да полагат общественополезен труд в област Разград продължава и разширява своя обхват благодарение на доброто сътрудничество между Областна администрация – Разград и Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Разград. Разград е първата област в страната, в която този подход започна да се прилага, като добрият ни пример е последван от област Велико Търново. От месец юли досега са почистени и се поддържат прилежащите пространства около редица обекти – държавна собственост, управлявани от Областния управител на област Разград, без това да води до допълнителни разходи за данъкоплатците.