Проведе се коледната среща с децата от Фондация „Деца на Българската армия“

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници, на 16.12.2025 г., в Националния военен учебен комплекс „Чаралица“ се проведе среща с децата от Фондация „Деца на Българската армия“.

Събитието беше част от широкомащабна благотворителна инициатива, обединяваща военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Щаба на отбраната и Българската армия под мотото: „Вашето бъдеще – наша мисия“ .

Срещата беше открита от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, който от името на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, приветства децата и им пожела здраве, увереност и мечти, които да следват смело. Генерал-лейтенант Кънев подчерта, че децата са част от голямото семейство на Българската армия, което ги подкрепя и вярва в тяхното бъдеще.

24 деца и младежи на възраст от 1 до 26 години получиха нови велосипеди, които са не само подарък, а и жест на съпричастност и обич към децата на военнослужещите и цивилните служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

На срещата присъстваха командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов, командирът на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберсигурност бригаден генерал Теодор Тодоров, директорът на Дирекция „Координационни дейности“ в Щаба на отбраната полковник Ивайло Братойчев, началникът на НВУК „Чаралица“ полковник Бончо Бонев, главният секретар на Св. Синод на БПЦ-БП Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим и родители.

