АПС проведоха среща с посланика на Казахстан

Председателят на Парламентарната група на Алианс за права и свободи Хайри Садъков и заместник-председателите Севим Али и Танер Али проведоха среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Казахстан в Република България Н. Пр. Виктор Темирбаев.

По време на срещата бяха обсъдени двустранните отношения, възможностите за развитие на парламентарното сътрудничество и задълбочаване на икономическите и културните връзки. Бе подчертана готовността за продължаване на активния диалог и партньорството между двете страни.

