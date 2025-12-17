сряда, декември 17, 2025
Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност

Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.

Одобрен е проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Одобрен е проект на Меморандум за електронния обмен на данни между Агенция „Митници“ и Митническата администрация на Република Сърбия

Министерството на туризма представя България на водещите си чуждестранни пазари

