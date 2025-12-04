Берое пусна билетите за мача със Септември

ПФК Берое пусна в продажба билетите за двубоя с ПФК Септември София.

Срещата от XIX кръг на шампионата е насрочена за 7 декември, неделя от 14:30ч. Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача.

Билети за двубоя може да закупите тук: https://www.eventim.bg/…/pfk-beroe-septemvri…/event.html

Билетите за мача са в предварителна продажба и на всички каси на eventim в страната. За този двубой е предвидена и онлайн продажба с опция print@home.

Можете да отпечатaте своя билет у дома и да го използвате за вход на стадиона.

Входът за лица до 14 г. и над 70 г. ще бъде безплатен, но всички лица до 16 г. трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук:

https://beroe.bg/wp-content/uploads/2022/09/Deklaracia.pdf

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОСТЪП

Всички привърженици на „Берое“ ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.

Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор „Гости“ от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн (15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача) и на касата на сектора.

– Билети ще бъдат продавани и на касите пред стадион „Берое“ в деня на срещата (7 декември).

Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.

Facebook

Twitter



Shares