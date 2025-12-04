Зам.-министър Шекерлетова проведе политически консултации с министъра за Европа, интеграция и семейството на Австрия

В рамките на своето посещение във Виена, на 4 декември 2025 г. заместник-министър Елена Шекерлетова проведе и политически консултации с австрийския министър за Европа, интеграцията и семейството Клаудия Плаколм по теми от Европейския дневен ред.

Двете страни обсъдиха напредъка в процеса на разширяване на ЕС, стъпващ на принципа на собствените заслуги, следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза за периода 2028-2034 г., бъдещето на Европа, включително темата за реформи в ЕС, както и въпроси на сигурността.

