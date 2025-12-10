Започва фотоконкурсът „Разград – уловени мигове“

Започва 15-тото издание на фотоконкурса „Разград – уловени мигове“ с подтема „Лицата на Разград“.

Творческата надпревара за млади фотографи се организира от Община Разград и ЦПЛР Център на ученическо техническо и научно творчество. Традиционното събитие е посветено на Деня на Разград 28 януари. Насочено е към ученици с интерес към фотографията.

В конкурса могат да участват ученици от 3 до 12 клас, разпределени в четири възрастови групи. Всеки може да участва с до 3 снимки по обявената тема. Снимките трябва да са разпечатани на формат А4 и да са с минимална редакция с фотообработващ софтуер, да нямат надписи, не се приемат фотоколажи. Снимките не трябва да са участвали в други конкурси или да са публикувани в интернет.

Изпратените творби се оценяват анонимно от компетентно жури, сред критериите са: художественост на творбите, композиция и придържане към основните фотографски правила.

Снимките трябва да се изпратят до 12 януари 2026 г. в ЦУТНТ на адрес: Разград-7200, ул. „Трапезица“№1 или да се предадат лично на място.

Призьорите ще получат наградите си на изложба, посветена на Деня на Разград в навечерието на празника.

Пълният регламент на фотоконкурса е публикуван на сайта на Община Разград в секция Образование/ЦПЛР ЦУТНТ, а за справки и информация желаещите да участват може да се обадят на тел. 0898 787 272 и 0876 261 545.

