Китай изстреля ракета Lijian-1, изпращайки 9 спътника в орбита

В сряда Китай изстреля ракета-носител Lijian-1, известна още като Kinetica-1 Y11, с девет спътника на борда, включително един от Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Ракетата излетя в 12:03 ч. (пекинско време) от пилотната зона за търговски космически иновации Dongfeng близо до центъра за изстрелване на спътници Jiuquan в северозападен Китай. Тя успешно изпрати спътниците в планираните им орбити.

Това отбеляза 11-ата полетна мисия на китайската ракета-носител Lijian-1.

Сателитът, воден от ОАЕ, наречен 813, е предназначен за наблюдение на почвата, климата и околната среда.

Изстрелването също така разгърна първия китайски спътник за дистанционно наблюдение в енергийната индустрия, кодиран с Jixing High-Resolution 07D01. С пространствена резолюция, по-добра от 0,5 метра, този спътник позволява прецизно наблюдение на структурните условия на оборудването на електропреносната мрежа, като например електропроводи и стълбове.

Според Държавния институт за изследвания в областта на електроенергетиката, един от неговите проектанти, сателитът може да извършва непрекъснати наблюдения в посока изток-запад, покривайки над 200 километра преносен коридор с едно преминаване.

В сравнение със сегашните сателитни системи, очаква се този нов сателит да подобри прецизността на геодезическото проучване за преносни проекти и инспекции на линии повече от пет пъти.

Сателитът поддържа разнообразни приложения, от управление на проекти за свръхвисоко напрежение (UHV) и оценка на въздействието върху околната среда в преносните мрежи до инспектиране на критични енергийни коридори, издаване на предупреждения за бедствия и оценка на щетите след бедствия.

Сред полезния товар при изстрелване бяха и два сателита за дистанционно наблюдение, предназначени за мониторинг на водните ресурси, градско управление и дигитална трансформация на район в Хефей, столицата на провинция Анхуей в Източен Китай.

Видео: https://youtu.be/euleCE4rfn4

Източник: CCTVPlus

