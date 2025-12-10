Откриха годишна изложба на клуб на художниците в Пещера

Всяка година през декември Пещера става свидетел на събитие, което не само че обогатява културния живот на града, но и събира под един покрив талантите на местните художници. Тази година Дружеството на пещерските художници откри традиционната Годишна изложба в галерията на ХГ „проф. В. Стайков“. Събитието вече се е утвърдило като културен ориентир, събиращ най-новите творби на местни артисти, които обогатяват града с разнообразие от стилове и жанрове: живопис, графика, скулптура.

Сред многото творби, които красят залата, особено внимание привличат новите имена, които тази година участват за първи път. Петър Стоенчев предлага малка пластика и изящни сувенири от мед, които придават ново звучене на класическата скулптура. Галя Спасова пък представя своето нестандартно изкуство чрез колода карти „Безкрайността“, която играе със символиката и вечността. Георги и Петър Михайлови, баща и син, впечатляват с дървопластика, която показва хармонията между природата и човешкия труд.

Виктория Божикова добавя на изложбата свеж и модерен поглед, съчетавайки визуална привлекателност с концептуална дълбочина и провокира размисъл у зрителите. Графиката на Александра Найденова носи своята уникална емоционална натовареност и привлекателност. Заедно, тези творци създават една арт мозайка, в която традицията се преплита с иновациите, разширявайки обхвата на пещерското изкуство.

На откритето на изложбата присъства и кметът на Пещера, Йордан Младенов, който с много уважение отбеляза значението на това културно събитие за града: „Това е една от най-красивите традиции в Пещера, която не само че събира поколения художници, но и показва на всички нас как се преплитат миналото и бъдещето на изкуството. Всяка творба тук носи в себе си не само художествено значение, но и дълбокото търсене на духовност, което е в основата на културния живот на Пещера.“

Кметът поднесе и специални поздравления за усилията на творците, като заяви: „Вие сте ярък символ на нашия град. Пожелавам ви още много творчески успехи, вдъхновение и да се срещаме още по-често през новата година.“

През тази година община Пещера получи дарение от 10 картини, предоставени от Евелин Кушев, което беше прието с благодарност и признателност. На изложбата бе обявена и най-важната награда за постижения в изкуството- Годишната награда за особен принос в развитието на изобразителното изкуство и културата, връчена на художника Тодор Ангелиев.

Тази година изложбата включва 92 творби на 46 автори, всяка със своята лична история и емоция. Всяка от тях е като отделен свят, който вдъхновява и провокира размисъл у зрителите. Творбите ще останат на разположение на пещерци и гости на града до края на януари 2026 г., така че всеки може да открие своето вдъхновение сред експонатите.

След откритото събитие, официалните гости и художници заедно се събраха пред картините, за да си направят снимки за спомен от този вълнуващ и празничен момент, който ще остане част от културната памет на Пещера.

