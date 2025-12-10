Съдят управител на дружество за укриване на данъци в размер на близо 400 000 лв.

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе в Окръжен съд-Велико Търново обвинителен акт срещу 50-годишен мъж от града, който в качеството на управител на ЕООД избегнал установяване и плащане на данъчни задължения по ЗДДС за дружеството в особено големи размери – 387 585, 85 лв., като не издал счетоводни документи – отчети за извършените продажби на недвижими имоти.

При проведеното разследване е установено, че ръководеното от П.Г. търговско дружество се занимавало със строителна дейност и последваща продажба на апартаменти и гаражи в построените сгради. Така през 2021 г. П.Г. разпродал на клиенти имотите от изграден в гр. София блок, без да издаде данъчен документ, в който да удостоверява получените авансови и окончателни плащания, не декларирал приходите от продажба и не ги включил при определяне на резултата за съответния данъчен период в справките – декларации по ДДС.

По този начин за времето от месец март до декември 2021 г. той укрил данък върху добавената стойност по ЗДДС в размер на 387 585, 85 лева.

За извършеното е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 255, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, пр. 2 и т. 6, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 8 години и конфискация на част от имуществото на виновния. Делото е внесено в Окръжен съд-Велико Търново и предстои неговото насрочване.

Наред с обвинението към П.Г. като управител на фирмата, от съда е поискано и налагане на имуществена санкция по реда на чл. 83а от ЗАНН по отношение на управляваното от него дружество.

Съгласно този текст, на дружество, което се е обогатило от престъпление по чл. 255 от НК, извършено от лице, което го представлява, може да се наложи имуществена санкция до 1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата. Прокуратурата е изпълнила задължението си да внесе мотивирано предложение за това заедно с обвинителния акт, съгласно последните изменения в НПК.

