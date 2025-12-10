ОАЕ обявява 550 милиона долара за Глобалния хуманитарен преглед на ООН за 2026 г.

По указания на президента Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, ОАЕ обяви значителна дарение в размер на 550 милиона долара в подкрепа на Глобалния хуманитарен преглед (GHO) на ООН, чиято цел е да събере 33 милиарда долара през 2026 г. за подпомагане на около 135 милиона души в 23 хуманитарни операции по целия свят, включително програми за подпомагане на бежанци и мигранти.

Непосредствената цел на призива е да се помогне за защитата на живота на до 87 милиона души, които се нуждаят от спешна подкрепа, с финансиране в размер на 23 милиарда щатски долара.

Инициативата потвърждава непоколебимата ангажираност на ОАЕ да насърчава международните усилия за спасяване на човешки живот и реагиране на бедствия и кризи, засягащи най-уязвимите групи от населението в световен мащаб.

Тази подкрепа подчертава жизненоважната роля на ОАЕ в насърчаването на многостранни хуманитарни действия и тясното сътрудничество на страната с агенциите на ООН, включително Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), както и с програми за помощ и развитие, действащи на място, за да се гарантира навременен достъп до помощ за най-нуждаещите се, в съответствие с указанията на Негово Височество, които наблягат на бърза и ефективна реакция.

Реем бинт Ебрахим Ал Хашими, държавен министър за международно сътрудничество, заяви: „ОАЕ продължава да се ангажира твърдо с подкрепата на глобалните хуманитарни усилия и да работи с нашите партньори от ООН, за да гарантира достъп до помощ за най-засегнатите. Този ангажимент въплъщава указанията на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян и отразява нашата дълбока вяра в необходимостта от международна солидарност при реагиране на спешни хуманитарни призиви по ефективен и устойчив начин, който запазва човешкото достойнство и защитава живота.“

Том Флетчър, заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешна помощ в OCHA, приветства обявяването, като заяви: „Нашият глобален призив е да спасяваме човешки животи там, където ударите са най-тежки, и да превърнем плановете в реална защита. Бързата и щедра подкрепа на ОАЕ за нашия план за 2026 г. изпраща силен сигнал, фокусиран върху хората, които най-много се нуждаят от него. Трябва да реагираме ефективно и иновативно, за да отговорим на момента.“

Д-р Тедрос Адханом Гебреесус, генерален директор на СЗО, заяви: „Предупредителните признаци за срив на здравната система се проявяват много преди той да настъпи – разпространяват се епидемии, увеличава се недохранването и нарастват предотвратимите смъртни случаи. Когато обаче се обединим, услугите могат да бъдат възстановени и животи да бъдат спасени. Благодаря на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян и ОАЕ за тяхната подкрепа, която ще осигури жизненоважна хуманитарна здравна помощ на милиони хора в нужда.“

Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел заяви: „УНИЦЕФ оценява щедрата подкрепа на ОАЕ, която ще допринесе значително за спасяването и подобряването на живота на децата, засегнати от хуманитарни кризи. Децата винаги са най-уязвими, когато настъпи криза. Тъй като нуждите надхвърлят финансирането, това е особено критичен момент, в който се разчита на стратегическото партньорство на УНИЦЕФ с ОАЕ.“

Филипо Гранди, върховен комисар на ООН за бежанците (UNHCR), приветства обявяването, като заяви: „Ние ценим силния ангажимент на ОАЕ към хуманитарните усилия.“ Той добави: „Докато сериозният недостиг на финансиране представлява значително предизвикателство за милиони уязвими хора, принудително разселени, приносите от правителства като това на ОАЕ позволяват на UNHCR да подобри усилията си за реагиране и да даде лъч надежда на нуждаещите се.“

Синди Маккейн, изпълнителен директор на Световната програма по прехрана (WFP), заяви: „В момент, в който хуманитарните нужди нарастват, а ресурсите изостават опасно, щедрото обещание на Обединените арабски емирства е спасителна въже, което ще помогне да се гарантира, че спешната помощ достига до хората, които най-много се нуждаят от нея. Благодарим на ОАЕ за хуманитарното лидерство в тези безпрецедентни времена. WFP е готова да работи с ОАЕ, за да гарантира, че тази отчаяно необходима подкрепа достига до милионите хора, които страдат от остър глад по целия свят.“

Тази подкрепа се основава на силното стратегическо партньорство между ОАЕ и хуманитарната система на ООН и потвърждава централната роля на ОАЕ в справянето с най-належащите хуманитарни предизвикателства, подобряването на способността на международната общност да защитава човешкия живот и подкрепата на стабилността в засегнатите от кризи райони, в съответствие с указанията на Негово Височество, които засилват водещата роля на ОАЕ в глобалните хуманитарни действия.

източник: www.wam.ae

