сряда, декември 10, 2025
Последни:
Общество

ОАЕ обявява 550 милиона долара за Глобалния хуманитарен преглед на ООН за 2026 г.

Редактор

По указания на президента Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, ОАЕ обяви значителна дарение в размер на 550 милиона долара в подкрепа на Глобалния хуманитарен преглед (GHO) на ООН, чиято цел е да събере 33 милиарда долара през 2026 г. за подпомагане на около 135 милиона души в 23 хуманитарни операции по целия свят, включително програми за подпомагане на бежанци и мигранти.

Непосредствената цел на призива е да се помогне за защитата на живота на до 87 милиона души, които се нуждаят от спешна подкрепа, с финансиране в размер на 23 милиарда щатски долара.

Инициативата потвърждава непоколебимата ангажираност на ОАЕ да насърчава международните усилия за спасяване на човешки живот и реагиране на бедствия и кризи, засягащи най-уязвимите групи от населението в световен мащаб.

Тази подкрепа подчертава жизненоважната роля на ОАЕ в насърчаването на многостранни хуманитарни действия и тясното сътрудничество на страната с агенциите на ООН, включително Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), както и с програми за помощ и развитие, действащи на място, за да се гарантира навременен достъп до помощ за най-нуждаещите се, в съответствие с указанията на Негово Височество, които наблягат на бърза и ефективна реакция.

Реем бинт Ебрахим Ал Хашими, държавен министър за международно сътрудничество, заяви: „ОАЕ продължава да се ангажира твърдо с подкрепата на глобалните хуманитарни усилия и да работи с нашите партньори от ООН, за да гарантира достъп до помощ за най-засегнатите. Този ангажимент въплъщава указанията на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян и отразява нашата дълбока вяра в необходимостта от международна солидарност при реагиране на спешни хуманитарни призиви по ефективен и устойчив начин, който запазва човешкото достойнство и защитава живота.“

Том Флетчър, заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешна помощ в OCHA, приветства обявяването, като заяви: „Нашият глобален призив е да спасяваме човешки животи там, където ударите са най-тежки, и да превърнем плановете в реална защита. Бързата и щедра подкрепа на ОАЕ за нашия план за 2026 г. изпраща силен сигнал, фокусиран върху хората, които най-много се нуждаят от него. Трябва да реагираме ефективно и иновативно, за да отговорим на момента.“

Д-р Тедрос Адханом Гебреесус, генерален директор на СЗО, заяви: „Предупредителните признаци за срив на здравната система се проявяват много преди той да настъпи – разпространяват се епидемии, увеличава се недохранването и нарастват предотвратимите смъртни случаи. Когато обаче се обединим, услугите могат да бъдат възстановени и животи да бъдат спасени. Благодаря на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян и ОАЕ за тяхната подкрепа, която ще осигури жизненоважна хуманитарна здравна помощ на милиони хора в нужда.“

Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел заяви: „УНИЦЕФ оценява щедрата подкрепа на ОАЕ, която ще допринесе значително за спасяването и подобряването на живота на децата, засегнати от хуманитарни кризи. Децата винаги са най-уязвими, когато настъпи криза. Тъй като нуждите надхвърлят финансирането, това е особено критичен момент, в който се разчита на стратегическото партньорство на УНИЦЕФ с ОАЕ.“

Филипо Гранди, върховен комисар на ООН за бежанците (UNHCR), приветства обявяването, като заяви: „Ние ценим силния ангажимент на ОАЕ към хуманитарните усилия.“ Той добави: „Докато сериозният недостиг на финансиране представлява значително предизвикателство за милиони уязвими хора, принудително разселени, приносите от правителства като това на ОАЕ позволяват на UNHCR да подобри усилията си за реагиране и да даде лъч надежда на нуждаещите се.“

Синди Маккейн, изпълнителен директор на Световната програма по прехрана (WFP), заяви: „В момент, в който хуманитарните нужди нарастват, а ресурсите изостават опасно, щедрото обещание на Обединените арабски емирства е спасителна въже, което ще помогне да се гарантира, че спешната помощ достига до хората, които най-много се нуждаят от нея. Благодарим на ОАЕ за хуманитарното лидерство в тези безпрецедентни времена. WFP е готова да работи с ОАЕ, за да гарантира, че тази отчаяно необходима подкрепа достига до милионите хора, които страдат от остър глад по целия свят.“

Тази подкрепа се основава на силното стратегическо партньорство между ОАЕ и хуманитарната система на ООН и потвърждава централната роля на ОАЕ в справянето с най-належащите хуманитарни предизвикателства, подобряването на способността на международната общност да защитава човешкия живот и подкрепата на стабилността в засегнатите от кризи райони, в съответствие с указанията на Негово Височество, които засилват водещата роля на ОАЕ в глобалните хуманитарни действия.

източник: www.wam.ae

Интересно от мрежата

Вижте още

Пътешествие до Сулакския каньон – един от най-големите в света

Редактор

Преди и след: съвременни хора пробват традиционни кавказки дрехи

Редактор

Руското посолство с подробности за разговора на Митрофанова в МВнР

Редактор

Pin It on Pinterest