В Ямбол започна текущ ремонт на още три пешеходни моста

В Ямбол започнаха дейностите по текущ ремонт на още три пешеходни моста.

Първият обект, по който вече се работи, е мостът, свързващ Крайречния булевард с кварталите „Васил Левски“ и „Възраждане“ – ключова връзка за пешеходци и ученици от околните училища. След приключването му, ремонтни дейности ще бъдат извършени на моста при „Трите вятъра“, а третият обект е металната пешеходна пасарелка до бившето СПТУ по автотранспорт в посока квартал „Каргон“. И трите съоръжения са в участъци с голямо ежедневно натоварване, което прави обновяването им важно за безопасността и удобството на жителите. Ремонтът на първите два моста включва полагане на изцяло нова настилка, изграждане на система за отводняване, монтаж на нови парапетни пана и поставяне на ново осветление. На металния мост ще бъде изградена нова осветителна система и ще се извърши подмяна на боята. Подобряването на пешеходната инфраструктура е сред основните приоритети на Община Ямбол. С обновяването на мостовете се цели не само удължаване живота на съоръженията, но и предоставяне на по-удобни условия за пешеходци и велосипедисти, което е ключов елемент от визията за по-достъпна и безопасна градска среда. Ремонтите ще улеснят придвижването към училища, паркове и административни зони, както и разходките по парковите пространства, които все повече се превръщат в предпочитано място за отдих. В програмата за текущ ремонт през 2026 година са включени още три пешеходни съоръжения: мостът при бившата „Бонбонена фабрика“, мостът от к-с „Златен рог“ в посока училище „Проф. Петър Нойков“, както и съоръжението в този комплекс. С тяхното обновяване Oбщината ще продължи последователно да подобрява безопасността и свързаността на градската мрежа.

