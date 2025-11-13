Пред ноември „БулевАрт“ ще е празник на музиката, движението и изкуството

През втората половина на ноември обектите от „БулевАрт – мрежа на сетивата“ са подготвили творчески работилници, куиз вечери, концерти на живо, караоке, салса и изложби, които превръщат есента в празник на музиката, движението и изкуството.

Потопете се в атмосфера, изпълнена с емоция, ритъм и вдъхновение!

17 ноември / понеделник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 18:00 ч., Boho Коледа: Макраме Крафт работилница в EscoBAR

Топлина, творчество и празнично вдъхновение – това ви очаква в уютната атмосфера на Esco BAR по време на Макраме Крафт работилницата.

Участниците ще изработят своите уникални коледни венци чрез изкуството на макрамето – старинна техника на плетене, превърнала се в съвременен символ на стил и хармония.

Събитието обещава вечер, изпълнена с енергия, усмивки и вдъхновение. Всички необходими материали са осигурени – нужно е единствено добро настроение и желание за творчество.

Подарете си време за себе си – вечер на ръчното вдъхновение.

За резервации: +359 879 118 020.

18 ноември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW EscoBAR

Ако искате вечер, изпълнена с динамика, смях и малко предизвикателство, вторник е денят за EscoBAR. Там любопитството се превръща в игра, а мисълта се надпреварва със секундите.

Забравете за рутината – очакват ви нестандартни въпроси, остроумие и заряд, който не угасва до последния кръг.

Съберете компанията и се впуснете във вечер, в която знанието върви ръка за ръка със смеха и доброто настроение.

За участие и резервации: +359 879 118 020.

Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ №3, Георги Динев – ,,Звездни катедрали“, откриване от 17:30 ч.

Георги Динев е роден през 1959 г. в град Бургас. Завършва Художествената гимназия в град Казанлък през 1978 година, а през 1984 г. завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Живопис“.

От 1987 година до днес има повече от 35 самостоятелни изложби в България – в градовете Бургас, Варна, София, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Русе, Казанлък и други.

Художникът има и редица самостоятелни изложби в чужбина, сред които Хайде, Тиленгщит и Берлин (Германия), Истанбул, Анталия и Алания (Турция), Москва (Русия) и Ню Джърси (Съединени американски щати).

За информация: +359 56 841 549.

19 ноември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW EscoBAR

EscoBAR продължава да бъде едно от най-живите и вдъхновяващи места за всички, които обичат интелигентната форма на забавление. Тук всяка вторник вечер се превръща в истински празник на знанието, бързата мисъл и доброто настроение. Отборите мерят сили в куиз предизвикателства, а смехът и адреналинът поддържат духа на приятелството и споделената емоция до самия финал.

За информация и записване: +359 879 118 020.

20 ноември /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Тематичен куиз

EscoBAR отново кани всички любители на интелигентното забавление на поредната тематична куиз вечер! Очаква ви вечер, изпълнена с динамика и нестандартни въпроси, които ще подложат на изпитание не само знанията, но и интуицията ви.

Съберете отбора си, изострете ума и се пригответе за предизвикателство, в което любопитството е най-добрият ви съюзник. Забавлението е гарантирано!

За информация и записване: +359 879 118 020.

21 ноември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Докато навън есента забавя дните, тук нощите кипят от живот – настроение, музика, танци и незабравими моменти с приятели. Отдай се на звуците, усети ритъма и превърни октомврийските нощи в EscoBAR в своя неповторима музикална история.

Сцената е отворена за всички, които носят песни в сърцата си – нужно е само вдъхновение.

Изберете любимите си хитове, грабнете микрофона и се потопете в емоцията на караоке вечерите, където всяка песен разказва история, а всяка усмивка е част от ритъма на нощта.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Влади Ампов – Графа

Влади Ампов – Графа се качва на сцената на #HashtagStudio и обещава вечер, изпълнена с енергия, музика и незабравими емоции. Той ще представи някои от най-големите си хитове, които са оставили траен отпечатък върху българската музикална сцена и са се превърнали в истински любими на поколения меломани.

Очакват ви страстни изпълнения, мощна връзка с публиката и уникалната атмосфера на живото шоу, която прави всяка песен още по-значима.

Не пропускайте да бъдете част от това уникално преживяване, което ще остави трайни спомени и ще направи вечерта в Бургас незабравима. Съберете приятели, заредете се с добро настроение и се пригответе за концерт, който обещава да събуди страстта към музиката и да напълни сърцата с емоция.

След концерта на Графа, в HashtagSTUDIO партито продължава ударно с After Party – Heatwaves Beats с Kokosi.

Kokosi идва, за да разгорещи атмосферата още повече! Heatwaves Beats се завръща с взривоопасна комбинация от афро, хип-хоп, R&B, латин и съвременни ритми, които превръщат петъка в истинска тропическа ваканция. Потопете се в ритъма, емоцията и доброто настроение!

За информация: +359 876 475 990.

22 ноември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque – танцувай с пулса на есента

Вечерта започва с Vesi Boneva Live, която ще ви омагьоса с R&B програма! За още настроение ще се погрижат Ivo Happy & InKarnation.

Тук ще бъде единственото място, където можете да усетите истинския дух на Hip-Hop и R&B вечер – музика, танци и незабравими емоции, които ще изпълнят пространството.

А в 02:00 ч. стартира Karaoke-Discoteque с DJ Slavi, където вие ще сте звездите на сцената. Танцувайте, пейте – атмосферата е заразителна, пулсът във въздуха, нужно е само вдъхновение и настроение!

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here с DJ Cass

Събота вечерта си има естествен закон – колкото по-студено става навън, толкова по-горещо става в HashtagSTUDIO. Hot in Here вече не е просто име, а диагноза за всички хип-хоп фенове. DJ Cass пристига с цялата си колекция от хитови парчета, обхващащи класиката на жанра и най-доброто от хип-хоп културата.

Това са вечери, които не искате да приключват – прибирате се с усмивка и веднага си казвате: „Трябва да се повтори!“

За информация: +359 876 475 990.

23 ноември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

Латино звученето изпълва залата с живот, а танцът стопява граници – тук непознатите се превръщат в приятели. Това е вечер за сетивата – движение, което зарежда с енергия, вдъхновение и усмивки.

Не е нужно да имате опит – важно е да имате желание да се потопите в магията на музиката и да се оставите на ритъма. Неделната салса вечер в EscoBAR е за всички, които искат да танцуват, да се забавляват и да усетят свободата, която само латино музиката може да даде.

Информация и резервации: +359 879 118 020.

До 12 декември Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, изложба – скулптура на Кирил Мескин

Кирил Мескин е български скулптор и художник с международно признание, роден през 1943 г. в с. Асеново, община Никопол, област Плевен. Авторът е широко известен както в България, така и в чужбина. Неговите творби, сред които „Мадона“ в катедралата в Есен и „Спиралата на живота“ в Хатинген, се съхраняват в галерии в България, Холандия, Франция, Норвегия, Германия, Белгия, САЩ и Япония.

С настоящата изложба посетителите ще имат възможност да се докоснат до изящната пластика и вдъхновяващото изкуство на маестрото, да усетят динамиката на неговите форми и да се потопят в света на скулптурата.

За информация: +359 887 790 487.



Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч.

Сцената на „БулевАРТ“ продължава да грее с емоции, звук и вдъхновение! Всяка вечер Илиян, Коцето и Дилян Дяков ви канят на незабравими изпълнения на живо – смесица от хитове, настроение и енергия.

Очакват ви страст, усмивки и музика, която кара сърцето да танцува. Тези вечери превръщат всяка нощ в празник на живото изпълнение и доброто настроение.

Присъединете се към магията на сцена „БулевАРТ“ – там, където музиката се усеща и всеки звук носи своята емоция.

За информация: +359 896 642 624

