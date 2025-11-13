Община Варна провежда обучение за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици

Дирекция „Превенции“ към Община Варна провежда обучение по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас“.

В събитието участват 34 педагогически специалисти от 16 варненски училища, които ще се включат с лекции по темата.

Обучението се провежда под надслов „Методически насоки за работа в V, VI и VII клас“, а водещ е проф. д-р Пенка Кожухарова от Педагогически факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Програмата за превенция е единствена по рода си на територията на община Варна, която работи за предотвратяването на употребата на тютюн, алкохол и наркотични вещества сред младежите от V – VII клас.

Инициативата се изпълнява от общинската дирекция „Превенции“ в партньорство с 18 варненски училища, като от стартирането си през учебната 2017/2018 г. до началото на настоящата 2025/2026 г. учебна година посланията ѝ са достигнали до 24 422 варненски ученици. В този период обучение са преминали 8 969 младежи от V клас, 8 420 от VI клас и 7 033 от VII клас. В рамките на 18-те обучения по Програмата са включени 344 педагогически специалисти, а други 140 училищни експерти са участвали в проведените 9 методически и дискусионни срещи.

Основна задача на „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас“ е да повиши информираността, компетенциите и професионалните умения на педагогическите специалисти в областта на училищно базирана превенция на употребата на вредни за здравето вещества. Друга цел е да осигури и гарантира ефективен обучителен процес чрез приложението на разнообразни, интерактивни методи и практики. Допълнителни възможности за това предоставя и новосъздадената дигитална платформа за работа по програмата, посочват експертите от дирекция „Превенции“.

