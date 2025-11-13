Задържаха мъж, нанесъл телесна повреда на жена, след като й се заканил с убийство

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена, след като й се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.11.2025 г. ж.к. „Гоце Делчев“ в гр. София, обвиняемият А.А. е хванал жената, с която живее на семейни начала, за ръцете, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и й нанесъл удар с ръка в областта на лицето. Вследствие на ударите А.А. е нанесъл на пострадалата лека телесна повреда, като деянието е извършено в условията на домашно насилие. Докато обвиняемият удрял жената, той й се заканил с убийство, като й казал: „Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 144, ал. 3, т. 3 и т. 1, вр. ал. 1 от НК и по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане от прокурор за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

