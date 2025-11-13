четвъртък, ноември 13, 2025
Последни:
Крими

Задържаха мъж, нанесъл телесна повреда на жена, след като й се заканил с убийство

Редактор

 Софийска районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена, след като й се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.11.2025 г. ж.к. „Гоце Делчев“ в гр. София, обвиняемият А.А. е хванал жената, с която живее на семейни начала, за ръцете, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и й нанесъл удар с ръка в областта на лицето. Вследствие на ударите А.А. е нанесъл на пострадалата лека телесна повреда, като деянието е извършено в условията на домашно насилие. Докато обвиняемият удрял жената, той й се заканил с убийство, като й казал: „Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 144, ал. 3, т. 3 и т. 1, вр. ал. 1 от НК и по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане от прокурор за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Задържаха мъж за грабеж, при който е нанесен побой

Редактор

Съдят непълнолетен за побой по хулигански подбуди, при който е пострадало момче на 13 г.

Редактор

Икономически и разследващи полицаи от СДВР изясняват измами при покупко-продажби на недвижими имоти „на зелено“ в София

Редактор

Pin It on Pinterest