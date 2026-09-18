Столична община търси инвестиционен заем до 183,5 млн. евро за транспорт и инфраструктура

Средствата ще бъдат насочени към нови превозни средства и реконструкция на ключови улици и булеварди, а оферти се приемат до 15 октомври

Столична община стартира процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем до 183,5 млн. евро. Процедурата е част от одобрената от Столичния общински съвет инвестиционна програма за общо до 367 млн. евро. За другата половина от финансирането общината работи с Европейската инвестиционна банка.

Търсеното финансиране е предназначено за инвестиции, а не за текущи разходи. Сред проектите са обновяване на подвижния състав на градския транспорт, както и изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици от първостепенната мрежа на София.

„София има инфраструктурен дефицит, натрупван с десетилетия, и подготвени проекти, които могат да го решават“, заявява кметът Васил Терзиев. Според позицията на общината използването на дългосрочно финансиране трябва да позволи реализацията на големи инфраструктурни проекти, без те да бъдат разпределяни в рамките на множество годишни бюджети.

Процедурата предвижда заем със срок най-малко 15 години, като той ще бъде без обезпечение и ще се погасява от бъдещите приходи на Столична община. В нея могат да участват местни и чуждестранни кредитни и финансови институции, които имат необходимото право да предоставят финансиране в България.

Паралелно с новото дългово финансиране Столична община съобщава, че вече е осигурила 265 млн. евро европейско финансиране за транспортни проекти.

По данни на общината София запазва кредитен рейтинг „BBB+“ със стабилна перспектива според доклад на Standard & Poor’s от 15 май 2026 г. Заместник-кметът по финанси Георги Клисурски посочва, че след поемането на новия дълг разходите за обслужване на задълженията на общината се очаква да останат под законовите ограничения.

Крайният срок за подаване на предложения е 15 октомври 2026 г. Пълните условия, критериите за оценка и документацията за участие са достъпни на официалната страница на Столична община.