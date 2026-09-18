БФС обяви програмата за XII, XIII и XIV кръг на efbet Лига

ЦСКА приема Лудогорец на 26 октомври, а Левски и ЦСКА се срещат на 8 ноември

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от XII, XIII и XIV кръг на efbet Лига.

Според публикуваната програма XII кръг ще се проведе между 23 и 27 октомври. Сред акцентите е двубоят ЦСКА – Лудогорец на 26 октомври от 19:30 часа. На следващия ден Арда приема Левски също от 19:30 часа.

Програмата за XII кръг: 23 октомври, 19:00 – ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив; 24 октомври, 14:00 – Дунав – Спартак Варна и 16:30 – Локомотив София – Ботев Враца; 26 октомври, 17:00 – Локомотив Пловдив – Славия и 19:30 – ЦСКА – Лудогорец; 27 октомври, 17:00 – Черно море – Септември и 19:30 – Арда – Левски.

XIV кръг е насрочен между 30 октомври и 2 ноември. На 30 октомври ЦСКА 1948 приема Спартак Варна от 17:00 часа, а от 19:30 часа ЦСКА е домакин на Славия. На 31 октомври са Локомотив София – Ботев Пловдив от 12:30, Локомотив Пловдив – Лудогорец от 15:00 и Дунав – Левски от 17:30. На 2 ноември Черно море приема Ботев Враца от 17:00, а Арда – Септември от 19:30 часа.

В публикуваните материали програмата за XIII кръг е за 6–8 ноември. На 6 ноември Септември приема Локомотив София от 17:00, а Ботев Пловдив – Дунав от 19:15. На 7 ноември са Ботев Враца – Локомотив Пловдив от 13:30, Славия – Черно море от 16:00 и Лудогорец – ЦСКА 1948 от 18:30. Кръгът завършва на 8 ноември със Спартак Варна – Арда от 14:00 и Левски – ЦСКА от 17:00 часа.

Всички посочени срещи в програмата са предвидени за телевизионно излъчване по DIEMA SPORT HD.