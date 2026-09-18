100 млн. евро са предвидени за компенсации за по-скъпия газьол за земеделците

Министър Пламен Абровски обяви подпомагане от близо 44 евроцента на литър заради увеличените разходи на производителите

100 млн. евро са предвидени за компенсации на земеделските производители заради по-високата цена на газьола, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на брифинг в Министерския съвет. Средствата са част от общата държавна подкрепа от 170 млн. евро, предвидена за сектора през 2026 г.

По думите на Абровски помощта ще компенсира разликата между цената на газьола през 2025 и 2026 г., като изчисленото подпомагане е близо 44 евроцента на литър. Министърът посочи, че целта е да бъдат ограничени по-високите производствени разходи за земеделските стопани.

Министерството вече съобщи през август, че общо 170 млн. евро са осигурени за подпомагане на близо 50 000 земеделски производители заради увеличените разходи, свързани с цените на горивата и торовете.

Според Абровски подкрепата има и друга цел – увеличението на цените на горивата да не се пренася още от първичното производство върху цените на храните. Той заяви, че държавните институции ще следят за необосновано поскъпване.

Министърът направи и сравнение с други европейски държави, като по думите му Франция подпомага своите земеделски производители с 15 евроцента на литър, а Испания – с 20 евроцента. Тези сравнителни стойности са заявени от министъра; в прегледаните официални източници не открих независимо потвърждение за тях.