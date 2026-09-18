Габрово представя практически решения за по-ниски разходи за енергия

На 23 септември граждани и експерти ще обсъдят енергийната ефективност, адаптацията към климатичните промени и местното производство на енергия

Община Габрово организира на 23 септември 2026 г. от 17:30 часа среща, посветена на практическите решения за намаляване на разходите за енергия и подобряване на комфорта в домовете и обществените сгради. Събитието ще се проведе в Бизнес сграда „Сиентия“.

Сред основните теми ще бъдат подготовката на жилища, детски градини и обществени сгради за все по-горещите летни периоди и резките застудявания, както и възможностите част от необходимата енергия да се произвежда и споделя на местно ниво в Габрово.

През последните години общината работи съвместно с граждани и експерти по различни решения в областта на енергийната ефективност. Част от тях вече са приложени, а други са подготвени за реализация.

Организаторите подчертават, че срещата няма да бъде формален отчет, а открит разговор за постигнатото, натрупания опит и следващите стъпки. Ще бъдат представени конкретни примери и решения от Габрово.

Събитието е част от дейностите по проектите NetZeroHero и SHEERenov+ и се организира с участието на Община Габрово и Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.