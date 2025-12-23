Съветът за устойчиво развитие разгледа напредъка по ПИРО и решенията за адаптация към климата

През изминалата седмица се проведе петото заседание на Съвета по устойчиво градско развитие към Община Габрово, създаден във връзка с изпълнението на проект UrbanCOOP („По-добро управление чрез сътрудничество за постигане на устойчиво развитие“).

В заседанието участваха членове на Съвета, експерти от Дирекция „Устойчиво развитие“ на Община Габрово, представители на Областна администрация, екипа по проект MountResilience, както и преподаватели и студенти от Технически университет – Габрово.

Заседанието беше открито от кмета на Община Габрово Таня Христова, която приветства участниците и подчерта значението на устойчивото градско развитие в контекста на съвременните икономически, климатични и социални предизвикателства.

В рамките на дневния ред беше представен Докладът от Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) 2021–2027 г. за периода 2021–2024 г. Бяха отчетени положителни социално-икономически тенденции, свързани с подобряване на бизнес климата, ръст на предприятията, инвестициите и износа, както и напредък по изпълнението на стратегическите цели и приоритети на плана. Акцент беше поставен върху ролята на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции като ключов фактор за по-интензивно изпълнение през оставащия програмен период.

Членовете на Съвета бяха запознати и с напредъка по проект MountResilience, насочен към адаптацията към климатичните промени. Представени бяха две демонстрационни решения – иновативна система за напояване на градски паркови зони чрез използване на дъждовна вода и прединвестиционно проучване за изграждане на интегрирана система за ранно предупреждение и мониторинг на наводнения, екстремни ветрове и горски пожари. Решенията обединяват модерни технологични подходи, автоматизация, мониторинг в реално време и използване на изкуствен интелект с цел повишаване устойчивостта на общината.

Кметът Таня Христова изрази увереност, че разработените демонстрационни решения имат потенциал да се превърнат в реално приложими и да бъдат представяни като добри практики на местно, национално и европейско ниво. Тя благодари на всички експерти и участници за активната им работа и ангажираност.

В заключение, по повод последното за годината заседание на Съвета, кметът пожела на членовете на Съвета и техните семейства здраве, устрем и успешна нова година.

