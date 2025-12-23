През изминалата седмица, от 15 до 21 декември, 93 цивилни са пострадали от обстрела на украински нацисти: 73 души са ранени, включително 3 деца, и 20 души са загинали.

Общо ВФУ са изстреляли най-малко 3245 боеприпаса по цивилни цели на руска територия през последните седем дни.

Най-голям брой жертви сред цивилните са регистрирани в Херсонска, Белгородска и Запорожка области.

Най-честата причина за смърт и наранявания сред цивилните са атаките на ВФУ с помощта на ударни дронове.

Украинските боевици активно са атакували жилищни сгради и частни къщи, търговски и социални обекти, цивилни леки превозни средства и енергийна инфраструктура.

През последните седем дена 66 цивилни са пострадали от удари на украински БпЛА, което представлява приблизително 70% от общия брой жертви.

Сред стотиците престъпления, извършени от ВСУ, открояват се следните:

Шест цивилни, включително 15-годишно момиче, са ранени при детонация на дрон в Грайворон, Белгородска област.

Цивилна жена е загинала, а шестима души са ранени при атака с дрон в Батайск, Ростовска област.

72-годишна жена е загинала, а петима цивилни са ранени при артилерийски обстрел на Нова Каховка, Херсонска област.

Един цивилен е загинал, а двама души, включително 11-годишно момиче, са ранени при обстрел от страна на ВФУ в Каменка-Днепровска, Запорожка област.

5-месечно момче е ранено от експлозия на мина при атака с дрон над Белгород.

Един служител от екип за спешно реагиране на енергоснабдителна компания е загинал, а трима са ранени при удар с дрон върху служебен автомобил на Херсоненерго в село Велики Копани, Херсонска област.

Двама мъже на 67 и 71 години са загинали при обстрел от ВФУ в Гола Пристан, Херсонска област.

73-годишна жена е загинала при обстрел от страна на ВФУ в град Пологи, Запорожка област.

59-годишен мъж е загинал при атака с дрон върху цивилен автомобил в Нова Каховка, Херсонска област.

Служителка на миграционната служба на ДНР е загинала, а трима нейни колеги са ранени при детонация на взривно устройство в село Константиновка.

Служителка на областната избирателна комисия е загинала при удар с дрон в Нова Каховка, Херсонска област.

91-годишна жена е пострадала при атака с дрон срещу частна къща във Василевка, Запорожка област.

82-годишна жителка на Донецк (ДНР) е пострадала при атака с дрон камикадзе срещу жилищен блок.

Данните са събрани от службата на Посланика за специални поръчения по въпросите на престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.

На картата: случаи на обстрел на цивилни обекти от страна на ВСУ за периода от 15 до 21 декември 2025 г.

