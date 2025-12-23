вторник, декември 23, 2025
Последни:
Региона

Деца от ОУ „Княз Александър I“ в гр. Пловдив и представители на Център за подкрепа на хора с увреждания гостуваха с благотворителен Коледен базар в Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура-Пловдив

Редактор

В навечерието на коледните и новогодишни празници ученици от Основно училище „Княз Александър I“ в гр. Пловдив и представители на Центъра за подкрепа на лица с увреждания към сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ в гр. Пловдив гостуваха с благотворителен базар в Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура-Пловдив. 

Те събираха средства за различни каузи – в подкрепа на деца със заболявания, в помощ на пловдивски храм, за закупуване на консумативи по занаятчийство на хора с увреждания и на медицинска апаратура др. На базара се предлагаха ръчно изработени картички, коледни и новогодишни сувенири, свещници, разноцветни украшения за елха и др.

Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев поздрави учениците и представителите на Центъра за подкрепа на хора с увреждания и им благодари за участието в инициативата.

„За нас тази подкрепа е важна, за което благодарим на прокуратурата, че за поредна година ни предоставя възможност да представим нашите празнични сувенири“, каза Невена Божилова, зам.-директор на сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“. 

Коледният благотворителен базар на учениците и представители на социални институции е традиционен и се провежда в пловдивската прокуратура с различни каузи.  

Интересно от мрежата

Вижте още

В Община Шумен ще се инвестират над 22,7 млн. лева за модернизирането на училища

Редактор

Поетът с китара Пламен Сивов изнесе музикално-поетичен рецитал от свои авторски песни и стихове в Мездра

Редактор

Манолци почетоха своя покровител Св. Димитър

Редактор

Pin It on Pinterest