Кметът на Шумен връчи близо 130 благодарствени адреса на изявени ученици и групи

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов връчи 120 индивидуални и 9 колективни благодарствени адреса на изявени деца в сферата изкуството, спорта, културата и науката.

Събитието е второ от инициативата „Дух, талант и сила – Шумен“ и цели да поощри децата и младежите, които постигат успехи на национално, европейско и световно ниво.

Има нещо знаково в тази среща днес и това, че тя e в навечерието на празниците, на самия финал на годината. Това време, в което работният ритъм се променя, a вниманието ни ce насочва към дома, семейството, децата и бъдещето. През годината имах много срещи, обсъждахме проекти, ангажименти и задачи, но когато говорим за смисъл и перспектива, няма по-ясен знак от срещата с децата на Шумен с изявени дарби, защото вие носите нещо специално – талант, труд и надежда, че Шумен има бъдеще и че усилията, които полагаме днес, ще дадат резултат утре.

С тези думи се обърна кметът на община Шумен проф. Христо Христов на церемонията по награждаване на младите шуменски таланти.

Той посочи още, че ролята на Общината е да създава условия за развитие и изява и да дава възможности на младите таланти да се усъвършенстват. Това е посоката, която следваме и ще продължим да работим последователно за нея, посочи кметът.

Той изказа благодарност към родителите и учителите за ежедневната работа и съпричастност, а на талантите пожела да вярват в себе си, да бъдат упорити и да запазят любопитството си.

С пожелание за светли празници и успешна нова година продължи церемонията по награждаване на изявените деца.

Сред отличените групи бяха Вокална група „Шаренийки“ при II ОУ „Д-р Петър Берон“, Kлуб „Песента на хармониката“ при НУ „Илия Рашков Блъсков“, школа „Устни хармоники“ при ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, ФК „Шумен-Волов 2007“ юноши младша възраст, ВГ „Весели усмивки“ при III ОУ „Димитър Благоев“, Клуб по роботика „Power Vortex” при СУ „Панайот Волов“, Киноклуб „Волов“ при СУ „Панайот Волов“ – Наталия Ангелова, Светослава Велизарова, Мартин Йорданов, Киноклуб „Волов“ при СУ „Панайот Волов“ – Ерай Салим, Димитър Тодоров, Клуб „Дебати“ при СУ „Панайот Волов“ и още талантливи ученици от Шумен.

