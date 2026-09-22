Кметът на Пещера: Да продължим напред с отговорност, единство и вяра

По повод Деня на Независимостта в Пещера беше отдадена почит на загиналите за свободата и независимостта на България

Кметът на Пещера отправи послание по повод Деня на Независимостта на България, като призова да бъдат пазени паметта и наследството на поколенията, отдали живота си за Родината.

„Днес отбелязваме Деня на Независимостта на България – един от най-светлите празници в нашата история, символ на държавническа воля, национално достойнство и стремежа на българския народ сам да определя своето бъдеще“, посочи кметът.

По повод празника пред паметника на загиналите за свободата и независимостта на България в Градския парк се събраха жители, за да отдадат почит към достойните българи, дали живота си за Родината.

Специално внимание беше отдадено и на поколенията пещерци, които в решаващи за страната моменти са застанали под българското знаме и са изпълнили своя дълг към Отечеството.

„Сведохме глави пред силата на духа, героизма, изпитанията и саможертвата на поколения пещерци“, се казва в посланието.

„Да превръщаме нашата община в проспериращ и европейски дом“

Според кмета най-достойният начин да бъде почетена паметта на предците е развитието на общината да продължи с отговорност и единство.

„Най-достойният начин да почетем тяхната памет е да продължим уверено напред – с отговорност, единство и вяра, за да превръщаме нашата община в наш общ, проспериращ и европейски дом“, заяви той.

Посланието завършва с призив да бъдат помнени уроците на предците и пазено тяхното наследство.

„Нека помним уроците на предците си, да пазим тяхното наследство и с гордост да носим името българи! Честит Ден на Независимостта на България!“