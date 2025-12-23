Столичната община призовава: Събирайте опаковките разделно по време на празниците

Столична община призовава гражданите да събират и изхвърлят разделно отпадъците от опаковки по време на празничните дни.

В този период количеството отпадъци в града нараства значително, което прави правилното им изхвърляне още по-важно за поддържането на чиста и подредена градска среда.

Хартията и картонът от подаръчните опаковки следва да се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране, според указанията на съответния оператор и в зависимост каква система за контейнерите прилага той – двуцветна (жълти и зелени) или трицветна (сини, жълти и зелени).

Дори малки действия, като сгъване на кутиите и премахване на тиксото, допринасят за по-ефективната работа на системата.

Разделното събиране по време на празниците помага за намаляване на разходите за обработка на отпадъците, облекчава сметосъбирането и допринася за по-чисти улици и квартали.

Цветните контейнери в София са предназначени именно за този тип отпадъци и са на разположение на гражданите във всички райони на града.

Столична община апелира към всички софиянци и гости на столицата и по празниците да проявят отговорност и грижа към общия ни дом.

Facebook

Twitter



Shares