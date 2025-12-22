Кметът Мелемов с поздрав към РД „Гранична полиция”-Смолян

Уважаеми служители на РД „Гранична полиция”-Смолян,



Честит професионален празник! Днес се навършват 138 години от приемането на първия у нас Закон за пограничната стража. Вашата отговорна професия може да се реализира само от хора, готови да служат на дълга, честта, правдивостта и почтеността.

Благодарение на Вашия професионализъм, българската граница, която е важна граница на ЕС е надеждно защитена.

Позволете ми да изкажа своето уважение към всички Вас за проявената професионална и морална отговорност при изпълнение на служебния Ви дълг.

Пожелавам Ви здраве, благополучие и успехи. Весели Коледни и Новогодишни празници!



Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян

