Вижте какво предлага коледната програма на „Булеварт“

Обектите от инициативата „Булеварт – мрежа на сетивата“ ще разпалят коледния дух и ще създадат идеалната атмосфера за посрещането на Новата година с разнообразна празнична програма – концерти, изложби, куизове, музика и танци.

Открийте магията на празниците и се вдъхновете от света на изкуството и културата! Ето какво предстои:

22 декември /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., POP IT с DJAM

Понеделник вечер може да бъде всичко друго, но не и обикновена, когато зад пулта застане DJAM. Събитието POP IT обещава среща с най-добрите поп хитове и настроение, което напомня на истински петък.

От първия до последния ритъм публиката ще бъде във вихъра на танците, усмивките и спонтанните хореографии. В края на годината, когато Бургас отново събира своите хора, музиката и еуфорията превръщат понеделник вечер в празник.

Забавлението е гарантирано, а енергията – заразителна.

За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., събитие „Астрологията като навигация в житейските решения“

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с основите на астрологията и начина, по който тя може да подпомогне житейските решения. Семинарът ще разгледа как личните хороскопи и планетарните влияния могат да показват важни моменти и възможности в живота. Чрез практически примери участниците ще получат по-ясна перспектива за ключови избори и събития. Събитието е подходящо за всички, които се интересуват от астрология и търсят по-дълбоко разбиране за себе си и житейските процеси.

За участие и резервации: +359 879 118 020.

23 декември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., BORA PROJECT All Night Long

С понижаването на температурите BORA PROJECT се завръщат в Бургас за една вечер, посветена на тяхната годишна музикална селекция. Събитието е насочено към публика с интерес към алтернативни музикални селекции и по-нестандартен звуков подход, които търсят различно музикално преживяване и фокус върху детайла и атмосферата.

За информация : +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч, Santa`s Ex Stole Christmas с GOODY

Зад пулта влиза GOODY, който ще превърне вечерта в едно от най-забавните предколедни партита в града. Очаква се микс от хип-хоп, поп, R&B, ретро хитове и всичко, което ще създаде празнично настроение за публиката, независимо дали още вярва в Дядо Коледа или не. Събитието е насочено към хора, които обичат енергична и разнообразна музика, готови за танци и незабравими емоции.

За информация: +359 876 475 990.

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 22:22 ч., Sun Tribe X Mas

Тази Коледа Бургас предлага празнично събитие, изпълнено с ритъм, светлина и цветове. Sun Tribe X Mas събира музика, празнично настроение и впечатляващи визуални ефекти, които ще създадат незабравима вечер за своите посетители. Публиката ще има възможност да усети музиката, цветовете и свободата на движението в пространство, озарено от светлинни ефекти и разнообразни нюанси. Събитието обещава празнична енергия и коледно настроение за всички гости.

За информация: +359 88 888 1991.



24 декември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

EscoBAR е утвърденото място за всички, които търсят интелигентно и забавно преживяване. Куиз вечерите тук са празник, изпълнен със смях и усещане за споделеност, което събира хората и създава специална атмосфера. Предизвикателствата са игра на ум, логика и интуиция, а знанието носи удоволствие. Събери своя отбор и се потопи във вечер, в която емоцията е споделена – като коледна история, разказана сред приятели.

За информация и записване: +359 879 118 020.



25 декември /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW

Няма скучни въпроси – всяка задача е предизвикателство за ума, игра на идеи, асоциации и бърза мисъл. Quiz Night Show предлага вечер, в която забавлението и напрежението вървят ръка за ръка, а смехът е неизменна част от играта. Присъедини се в атмосфера, в която знанието носи удоволствие, а емоцията се споделя до последния въпрос. Мястото е за всички, които обичат интелигентното забавление и вечерите, които оставят спомени.

За информация и записване: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Not Afraid to Dance с DJ VLR, Christmas Edition

На 25 декември HashtagSTUDIO ви кани на празнично бягство от тишината на свята нощ с Not Afraid to Dance. Зад пулта ще бъде DJ VLR, който ще подготви микс от хип-хоп, поп, R&B и електронни композиции, за да гарантира, че всички ще се забавляват и танцуват през цялата нощ. Събитието е за тези, които искат да празнуват заедно, да се отдадат на музиката и да посрещнат празника с настроение и енергия. Не се опитвайте да влезете през комина – запазете си място и влезте през главния вход, който отваря точно в 22:00 ч.

За информация: +359 876 475 990.

Cardamon, ул. „Алеко Богориди“ № 27, от 21:00 ч., с DJ Dimitar Petrov

Тази година Дядо Коледа сменя шейната с пулта. DJ Dimitar Petrov ще пуска най-добрия коледен микс до последно, за да осигури незабравима и неповторима вечер. Заповядайте на празнично парти, където музиката е заразителна, танците са задължителни, а атмосферата – изпълнена с енергия и празнично настроение.

За информация: +359 892 244 889.

26 декември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Нощта оживява с караоке вечер, в която музиката пулсира като светлините на коледно дърво, а дансингът се изпълва с ритъма на най-ярките диско мелодии. Изпейте любимите си песни и споделете празничното настроение с всички, които допринасят за магията на вечерта. Насладете се на атмосферата, в която светлината, музиката и празничният дух се преплитат и създават вечер с топъл и незабравим спомен.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., No Limits с Dr FeelGood

Добър вечер и честита втора вечер на Коледа на всички жители и гости на Бургас! След като сте отворили всички подаръци, е време да се отдадете на музика, танци и вълнуващи спомени. Някои хора предпочитат да си стоят на тихо, докато други търсят място за празнични забавления. Ако сте от вторите, няма какво да мислите – Dr FeelGood и партито No Limits се завръщат, за да превърнат нощта в истинска феерия от ритъм и добро настроение. Ако искате грандиозно парти, това е вашето щастливо място. Елате да създадете своята празнична история в HashtagSTUDIO!

За информация: +359 876 475 990.

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 22:30 ч., Lek City Case

Тази Коледа Lek City Case отново се качват на сцената, за да внесат празнично настроение и музикална енергия в клуба. Очакват ви изненади, ритми, които ще ви накарат да пеете и тананикате заедно, и атмосфера, в която музиката и празничният дух се сливат в едно. Пригответе се за вечер, която съчетава любимите ви парчета с коледна магия и създава спомени, които ще останат с вас дълго след като светлините угаснат.

За информация: +359 888 881 991.

27 декември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

От Hip-Hop и R&B до любимите диско хитове – сцената е ваша, за да изпеете всичко, което пожелаете. Почувствайте празничния дух, в който микрофонът е вашият пропуск към еуфорията, а дансингът оживява с всеки ритъм. Споделете усмивки и радостни моменти с приятели и с всички присъстващи, които са тук, за да усетят магията на музиката и танца. Вечерта, в която любимите ви песни се превръщат в коледна история, озарена с аплодисменти.

За информация: +359 876 475 990.



HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here с Flamme

Между Коледа и Нова година няма време за сън! Очаква ви следващото Hot in Here парти с Flamme зад пулта. Пригответе се за вечер, изпълнена с внимателно подбрани ритми с акцент върху хип-хоп жанра, танци, добро настроение и музика, която няма да искате да спре.

За информация: +359 876 475 990.

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 20:00 ч., Тhe Revenge Project

Последен юбилеен концерт в Бургас! The Revenge Project отбелязва 20 години от издаването на дебютния си албум The Dawn of Nothingness с едно специално шоу в клуб „Модерен Театър“. Заедно с тях на сцената ще бъде и O.H., за да направят вечерта още по-запомняща се. Организаторите обещават да върнат спомени и да създадат нови, незабравими мигове за феновете на бандата.

За информация: +359 88 888 1991.

28 декември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

Вечерта се превръща в оазис на топлина и празничен уют. Латино ритмите ще ви потопят в специална атмосфера, където движенията и енергията се усещат с всяка нота. Това не е просто неделно излизане – това е празнична нощ, която събужда сетивата и зарежда духа и тялото. Обуйте удобните обувки, съберете любимата компания и се потопете в ритъма на магическото преживяване.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., ОСТАВА – „Сърце | Вина“

Промо на новия албум

След повече от две години работа, ОСТАВА представя новия си студиен албум „Сърце | Вина“. В него са включени вече познатите сингли „Мона Лиза“, „Виновен“ и „Спомен“, както и нови песни като „Аристократ“, „Сърце | Вина“ и „Куршуми“. Очаква ви премиера с музика, емоции и вълнуваща атмосфера, която ще остави траен спомен в сърцата на феновете.

За информация: +359 876 475 990.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 23:00 ч., ОСТАВА афтърпарти с DJ Stenly

Спомняте ли си началото на 2000-те, когато MySpace беше вселена, MSN – любовна драма, а група ОСТАВА пишеха саундтрака на цяло поколение? След като представят новия си албум на сцената, вечерта продължава по традиция с 2000s Party на DJ Stenly. Поп, рок, R&B и хип-хоп класики ще взривят пространството и ще превърнат дансинга в център на вашето еуфорично забавление.

За информация: +359 876 475 990.

29 декември /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Beach Please с Emil Prize

Празниците продължават, а ако още не сте се наживели и натанцували, ви очаква един последен летен изблик точно в края на декември. Emil Prize се връща зад пулта със своята запазена марка – парти микс, който носи аромат на море и летни спомени. Навън е зима, но вътре е лято. Очакват ви сетове, които ще ви пренесат в топлите летни вечери и ще ви заредят с енергия до началото на следващото лято.

За информация: +359 876 475 990.

30 декември /вторник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Kitaiskata Nova Godina с DJ Pak

Не е тайна – това парти е Made in China! На 30 декември, когато всички се „пазят“ за Нова година, HashtagSTUDIO ще разчупи вторник вечер с едно Pre-New Year Party. Посрещнете 2026-а с китайски червени фенери още преди тя да е дошла по нашите ширини. Зад пулта ще бъде DJ Pak – истинската причина да се присъедините към празника и да се забавлявате до последния ритъм. Очертава се една енергична и весела вечер.

За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч., QUIZ – Финален Мозъчен Щурм за Годината

30 декември е време за Финалния Мозъчен Щурм за годината! Готови ли сте да изпратите 2025-та подобаващо? Последният QUIZ за годината идва с празнично настроение и предизвикателства, които само истинските играчи могат да покорят. Съберете своя отбор, въоръжете се със знание и добро настроение и се включете в най-веселото предновогодишно състезание. Активирайте паметта, логиката и празничния си дух, докато се забавлявате заедно!

За информация и резервации: +359 879 118 020.

31декември /сряда/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Нова година с DJ Stenly

Искате Нова година, която се помни? HashtagSTUDIO има рецептата: музика в различни стилове, хора от всички краища на света и DJ, който знае как да поддържа енергията високо. Посрещнете 2026-а с DJ Stenly – впуснете се в подбрана парти селекция, танци без спирка и експлозия от добро настроение. Тук няма фойерверки – има нощ, която ще остане в паметта за дълго. Гответе се за обратното броене до новата година и за миг, в който целият клуб ще се потопи в празничен взрив, посрещайки 2026-а заедно!

За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч New Year’s Eve 2026 в Bar EscoBAR

Готови ли сте за празничен взрив? Танци, музика и настроение ще завладеят EscoBAR! Изпратете старата година и посрещнете 2026-та с любимите си хора и EscoBAR DJ Team зад пулта.

От New Hits и Retro до BG, Rock, Pop и Hip-Hop – очакват ви безкрайно забавление, усмивки, танци и незабравими спомени!

И помнете – както започне годината, така ще ви върви! Започнете 2026-та с музика, добро настроение и празничен дух, който ще ви държи в еуфория цяла нощ и цяла година!

За информация и резервации: +359 879 118 020.

От 18 декември в Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, OPEN SPACES

изложба-живопис на Иво Бистрички

Иво Бистрички е роден през 1971 г. в Благоевград и живее между София и Бургас. Завършва специалност живопис във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1995 г. От 2008 г. е член на Съюза на българските художници, от 2009 г. участва в бюрото на секция живопис, а от 2016 г. е част от управителния съвет на Съюза на българските художници.

В творчеството си Бистрички експериментира с различни материали и медии – живопис, дигитален принт, колаж и обекти. Неговите произведения често се движат в крайните граници на конвенционалната картина, като характерно за него е деконструирането на изображенията и експериментите с повърхността на платното.

Темите, които разглежда авторът, са свързани с влиянието на съвременния свят върху личността. В работите му се появяват предмети от бита, портрети и мащабни пространствени композиции, създаващи уникален визуален език.

За информация и контакти: +359 887 790 487.

До 05.01.26 г., в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, изложба на Андрей Янев ,,Тихи брегове“

Андрей Янев е роден в гр. Бургас. Завършва Гимназия по пластични изкуства и дизайн в Казанлък и Националната художествена академия, специализирайки стенописи при проф. Мито Гановски. След това специализира художествен емайл при проф. Талашчук в Художествената академия „Вера Мухина“ в Санкт Петербург, Русия.

През 2018 г. участва в програмата „Артистки в резиденти“ в Griffis Art Center и Българо-американското творческо дружество в Ню Лондон, Кънектикът, САЩ. През 2022 г. е резидент в Cité Internationale des Arts в Париж, Франция.

Между 1982 и 2025 г. Андрей Янев реализира множество самостоятелни изложби и участва в общи изложби в България – София, Варна, Балчик, Пловдив, Стара Загора и Бургас – както и в чужбина: Словения, Гърция, Англия, Белгия, Германия, Южна Корея, Полша, САЩ, Италия, Хърватия, Унгария, Чехия, Словакия, Китай, Турция и Австрия.

Творчеството му е широко разпознаваемо и включва както традиционни, така и съвременни техники, а международните му участия утвърждават неговото име сред значимите български художници.

За информация и контакти: +359 888 088 346.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2 – всяка вечер от 18:00 ч. музика на живо

На сцената на „БулевАРТ“ ви очакват вечери с музика на живо, подготвени от „Катмания“ и Alive Band! С приближаването на коледните празници сцената се превръща в място, изпълнено със светлина, уют и празнично настроение. Илиян, Коцето и Дилян Дянков ще зарадват публиката с музикални изпълнения, които събират хората и пресъздават истинската магия на коледния сезон. Всяка мелодия и всяка нота допринасят за незабравимите празнични моменти. Тези специални декемврийски вечери обещават емоции, красиви спомени и още повече коледно вълшебство.

За информация: +359 896 642 624.

