Фермерският пазар в Плевен с ноемврийско издание

Този петък, 21 ноември, Българският фермерски пазар отново ще посреща плевенчани и гостите на града на Кооперативния пазар (на паркинга срещу покритата му част със зеленчуковите щандове, от страната на спирката на градския транспорт).

Родни фермери, земеделци и производители ще представят своята продукция – истинска палитра от натурални и традиционни храни, приготвени с любов и грижа. Щандовете отварят в 09.00 часа.

На пазара традиционно ще намерите висококачествени млечни продукти – сирена, кашкавали, прясно и кисело мляко, масло, подбрани месни деликатеси, вина, ядки, тахани, мед и пчелни продукти. Ще откриете и билки, домашни нектари и конфитюри, сиропи, пестили и други изкушения, приготвени с внимание и любов от български производители по традиционни рецепти.

Организатор на Фермерския пазар е Община Плевен, съвместно с общинската фирма „Тибор“ ЕООД и със съдействието на социалната платформа „Фермерски пазар ОТ БГ“. И през ноември част от събитието е празнична томбола, в която един от клиентите ще получи като награда продукти от всички изложители.

