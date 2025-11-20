В Смолян приключи общинският кръг на Ученическите игри по тенис на маса

Днес завършиха срещите по дисциплината “Тенис на маса“, част от Общински ученически игри 2025-2026 г.

В надпреварата участваха ученици от 5-7 клас – четири отбора – момчета и един отбор- момичета, при юношите 8-10 клас – пет отбора и при 11-12 клас – четири училищни отбора. Това съобщи гл.експерт в общината Зоя Цървуланова.

Община Смолян благодари на всички ученици взели участие и на техните ръководители от: СУ “Св. Св. Кирил и Методий”; ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“; ОУ „Стою Шишков“-с.Търън; ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Смилян; ЕГ „Иван Вазов“; ППМГ „Васил Левски“- гр. Смолян; ПГИ „Карл Маркс“; ПГТТ „Христо Ботев“ и СПГТС „Никола Й.Вапцаров“.

Резултатите са следните:

Възрастова група -5-7 клас – момчета



1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий- с.Смилян

3 място – ОУ „Стою Шишков“- с.Търън



Индивидуални призови места 5-7 клас за:

Ивайло Еков – ОУ „Иван Вазов“ гр.Смолян

Възрастова група -5-7 клас – момичета



1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий- с.Смилян



Индивидуални призови места 5-7 клас за:

Стефани Димитрова – ОУ „Иван Вазов“- гр.Смолян



Възрастова група -8-10 клас – юноши



1 място – ППМГ „Васил Левски“ – Смолян

2 място – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

3 място – ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян



Индивидуални призови места 8-10 клас за:

Александър Шкодров – ППМГ „Васил Левски“ – Смолян

Възрастова група -11-12 клас – юноши



1 място – ЕГ “Иван Вазов”- Смолян

2 място – – ППМГ „Васил Левски“ – Смолян

3 място – СПГТС „Н.Й.Вапцаров“ – Смолян



Индивидуални призови места 11-12 клас за:

Александър Годев – ЕГ “Иван Вазов”- Смолян



Пожелаваме на всички участници здраве и спортни успехи и занапред!

