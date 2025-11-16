Владимир Георгиев: Увеличението на доходите на хората в най-неравностойно положение е изключително важно при първия бюджет в евро

Може да спорим с бизнеса за бюджета, но в спора се ражда истината

„Много аргументирано и стегнато станаха всички действия, свързани с особения управител, за да се постигне успехът с дерогацията. Със сигурност Румен Спецов има много добър поглед върху акцизите, горивата и всичко, което е постъпвало от „Лукойл“. Доволни сме, че и международните партньори – Великобритания и САЩ, които удължиха дерогацията, приемат тази кандидатура.“ Това каза народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Владимир Георгиев в ефира на БНТ. По думите му Румен Спецов ще представи добре картината в „Лукойл“, който е една огромна компания. Със сигурност той ще носи отговорност в Министерски съвет и в парламентарните комисии, като една от неговите основни задачи ще е да дава адекватна информация в правителството, парламента и Съвета за сигурност.

„Правителството и управляващото мнозинство прави всичко, за да успокои темата. Ако нямаше редовно работещо правителство и работещ парламент с тези актуални проблеми, решението едва ли щеше да се случи в толкова кратък период и така адекватно. Това говори за една добра координация между кабинета и парламентарното мнозинство“, бе категоричен народният представител.

Той се спря и на възможните решения по какъв начин да става продажбата на дружеството и изказа необходимостта да се извърши одит на компанията. „В нашата парламентарна група коментираме, че много сериозни световни компании от този тип са изключителна държавна собственост и са много успешни. Такава е и позицията на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, посочи Владимир Георгиев.

По отношение на бюджета той каза, че най-важно е как той се изпълнява и отбеляза по-високата събираемост на средствата от НАП в сравнение с миналата година. „За да има повече средства за младите майки, например, което е и част от решението на демографската криза“, добави социалистът.

„Ако има възможност младата майка да се върне на работа, ще има повече средства в семейния бюджет. Много важно е и увеличението на минималната работна заплата при първия бюджет в евро, както и запазването на „швейцарското правило“ за пенсионерите. Те трябва да дадат едно спокойствие на хората с най-ниски доходи и в най-неравностойно положение“, подчерта Владимир Георгиев.

Той каза още, че този бюджет трябва да бъде приет навреме и да бъде стабилен, така че със сигурност бюджетът за следващата 2027 година да бъде много по-добър.

„Ако има предвидимост, бизнесът и хората ще усетят много по-добре помощта от държавата. И успоредно с влизането ни в еврозоната, това ще подобри инвестиционния климат в България. Нормално е да спорим с бизнеса, който в момента е недоволен, но в спора се ражда истината“, каза в заключение Владимир Георгиев.

